Amerikaans biotechbedrijf boekt bemoedigende resultaten bij testen van coronavaccin

30 juni 2020

16u29

Bron: Belga 1 Medisch Het Amerikaanse biotechbedrijf Inovio heeft dinsdag voorlopige maar bemoedigende resultaten bekendgemaakt van een vaccinatieproject tegen het nieuwe coronavirus, uitgevoerd bij veertig vrijwilligers in de VS. In een persbericht laat de onderneming weten dat het vaccin een reactie van het immuniteitssysteem uitlokte bij 94 procent van de deelnemers die de klinische test (fase 1) volmaakten, wat inhield dat ze twee injecties kregen met vier weken tussen.

Het vaccin, dat de naam INO-4800 kreeg, bestaat uit het injecteren van een genetische DNA-code in het organisme van een mens, om zo een bepaalde immuniteitsreactie uit te lokken tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Het vaccin wordt met een naald onder de huid ingespoten en daarna geactiveerd met een apparaat dat lijkt op een tandenborstel. Het toestel zorgt voor kleine elektrische impulsen die het DNA moeten toelaten in de lichaamscellen binnen te dringen en er hun opdracht te volbrengen.

Inovio kan voor financiering rekenen op het Amerikaanse ministerie van Defensie en de NGO CEPI. Het bedrijf is ook geselecteerd voor het programma 'Warp Speed' (lichtsnelheid) van president Donald Trump om tegen januari 2021 honderden miljoenen dosissen vaccins te produceren. Volgens de CEO van Inovio, Joseph Kim, is het vaccin het enige DNA-vaccin "dat langer dan een jaar stabiel in kamertemperatuur blijft" en hoeft het tijdens transport of bij stockage niet ingevroren te worden. Dat kan een voordeel zijn wanneer de bevolking van ontwikkelingslanden moet worden ingeënt.

23 vaccinatieprojecten

Volgens de London School of Hygiene & Tropical Medicine lopen er momenteel 23 vaccinatieprojecten tegen covid-19 waarbij klinische testen (met mensen) worden afgenomen. Sommigen zijn al overgegaan naar fase twee, wat inhoudt dat er wordt getest bij duizenden of zelfs tienduizenden vrijwilligers.

Het vaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna en dat van de Britse universiteit Oxford, verbonden aan het labo AstraZeneca, horen bij de meest geavanceerde waarbij op grote schaal wordt getest. Ook meerdere Chinese projecten zijn veelbelovend, zoals dat van het bedrijf CanSinoBIO, dat al de toestemming kreeg om te testen op soldaten van het Chinese leger.

