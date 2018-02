American footballspelers hebben 38% meer kans om op jonge leeftijd te sterven Jolien Meremans

04 februari 2018

15u06

Bron: CNN 1 Medisch Een nieuwe studie constateert dat professionele American footballspelers 38% meer kans hebben om op jongere leeftijd te sterven. Trauma's aan het hoofd blijken de hoofdoorzaak te zijn. Ondanks enkele tekortkomingen in het onderzoek moet het toch aanzetten om de gevaren van de sport onder ogen te zien.

Het medische tijdschrift JAMA publiceerde donderdag de resultaten van haar nieuwste onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van American Football (NFL). Uit de resultaten bleek dat NFL-spelers 38% meer kans hebben om vroeger te sterven dan hun invallers.

Alzheimer-achtig

Het onderzoek was vooral gericht op hersenschuddingen, chronische schade aan de lever en ziektes van het zenuwstelsel. Vooral Alzheimer-achtige symptomen, waaronder geheugenverlies, verwardheid, agressie, woede en soms zelfmoordgedrag duiken na enige tijd op. Er wordt aangenomen dat dit het gevolg is van trauma’s aan het hoofd. Er is nog geen behandeling en de diagnose wordt alleen bevestigd door onderzoek van de hersenen bij autopsie.

Maandag vertelde de voormalige Green Bay Packers quarterback Brett Favre aan CNN dat de enige manier om het spel veiliger te maken is om niet te spelen, hoewel hij toegeeft dat de NFL niet zal verdwijnen. "Hersenschuddingen zullen een serieus probleem blijven. Zelfs helmen kunnen niet voldoende beschermen. We zullen het moeten bekijken vanuit een behandelingsstandpunt en de enige andere optie is om niet meer te spelen," zei hij.

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat professionele voetbalspelers lagere sterftecijfers en lagere percentages van kanker en hartaandoeningen hebben dan mannen van vergelijkbare leeftijd en etniciteit die geen profvoetbal spelen. In die laatste onderzoeksresultaten brengt het tijdschrift JAMA nu verandering aan.

Online database

De onderzoekers vonden de gegevens van de spelers via Pro Football Reference, een online sportreferentiedatabase, en volgden hun gezondheid tot en met 31 december 2016. Vanwege de aard van de online database erkenden de onderzoekers wel dat een deel van de gebruikte informatie verkeerd weergegeven kon zijn.

Bij het vergelijken van de 2.933 professionele NFL-spelers met de 879 invallers, vonden de auteurs van de studie 144 sterfgevallen onder de carrièrespelers, of 4,9% van die groep. Er waren 37 sterfgevallen onder de vervangende spelers, die slechts 4,2% van die groep vertegenwoordigden.

Hartziekte

De onderzoekers analyseerden ook de sterfgevallen en vonden dat hartziekte de nummer één doodsoorzaak was in beide groepen, net als in de rest van de wereld. Auto-ongelukken, overdoses en neurologische aandoeningen waren echter meer algemene redenen voor overlijden onder carrièrespelers dan onder de invallers Eerdere studies hebben al aangetoond dat professionele voetballers sneller neurologische ziekten ontwikkelen, zoals de ziekte van Alzheimer.

"Hoewel de levensverwachting van professionele voetbalspelers niet significant was verlaagd, moet de gezondheid van professionele atleten een focus van toekomstig onderzoek blijven”, merkten de onderzoekers op.

Gezond gedrag vs. risicogedrag

Dr. Ken Mautner, een assistent-professor in de orthopedie aan de medische faculteit van Emory University, aarzelde om te veel in de bevindingen te lezen vanwege de vele factoren waarmee de voetbalspelers te maken hebben. "Er zijn zoveel variabelen in dit onderwerp van voormalige professionele atleten. Er is een groot verschil tussen gezond gedrag en risicovol gedrag. Zo kan je drugsmisbruik niet vergelijken met een hoofdletsel. Aan de ene kant staan de negatieve dingen en aan de andere kant heb je supergezonde exemplaren”, zei hij.

"Het is echt onmogelijk om uit te zoeken of het spelen in de NFL bepaalde gezondheidsvoorwaarden veroorzaakt en we proberen alleen een manier te bieden om die vraag betrouwbaarder te beantwoorden", liet het tijdschrift weten. Het hoopt dat de studie de weg zal banen voor een toekomstige analyse van wat de impact van voetbal juist is

Tekortkomingen

Het tijdschrift erkent de tekortkomingen van het onderzoek, maar gelooft dat het een belangrijke stap is naar een beter begrip van de impact van het spel. Mautner was het ermee eens: "Het is interessante informatie en het zal hopelijk de deur openen voor andere studies."