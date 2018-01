Als je man een vrouw wordt: "Ik hield van hem en hou nog steeds van haar" Marloes Nuijten

16u02

Bron: AD 320 Daniella van Bergen Saskia Volkering en Rianne Medisch Drie jaar geleden veranderde Saskia Volkerings man Roberto in een vrouw: Rianne. Voor dit jaar staat nog een gezichtsoperatie op de planning, en dan is Rianne ‘af’. "Ik hield van hem, en ik hou nog steeds van haar."

Het waren Roberto’s karakteristieke gezicht, zijn dikke, zwarte haar en tatoeages waar ik meteen op viel toen ik hem 22 jaar geleden ontmoette. Vanaf het eerste moment voelde ik me veilig bij hem, vertrouwd.



Roberto en ik leerden elkaar kennen bij groepstherapie. Hij was zijn vrouw en kinderen kwijtgeraakt, zijn kostbaarste bezit. Dat was gebeurd doordat hij in een depressie was geraakt door medicijnen voor zijn transitie naar vrouw. De relatie met zijn vrouw bleek daar niet tegen bestand. De transitie was toen al stopgezet.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN