Allereerste klinische test voor vaccin begonnen in VS: “Kan tot 18 maanden duren voor het beschikbaar is”

LH

17 maart 2020

08u15

Bron: AP 150 Medisch In Seattle in de Amerikaanse staat Washington heeft een eerste vrijwilliger, een 43-jarige moeder van twee kinderen, een eerste test voor een vaccin tegen het coronavirus toegediend gekregen. Nog drie andere mensen ondergingen een eerste klinische test.

“Dit is de eerste van verschillende stappen in het proces van de klinische test”, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst, de National Institutes of Health (NIH). In een eerste fase zullen in Seattle 45 gezonde volwassen vrijwilligers van 18 tot 55 jaar de test ondergaan.

“We voelen ons allemaal zo machteloos. Dit is een geweldige kans voor mij om iets te doen”, zei de 43-jarige Jennifer Haller.

De bedoeling van de test is om te onderzoeken of het vaccin veilig is en of het immuunsysteem gestimuleerd wordt om antilichamen te maken die kunnen voorkomen dat het virus zich vermenigvuldigt. De vrijwilligers zullen ook worden gecontroleerd op bijwerkingen zoals pijn of koorts.

Anthony Fauci, het hoofd van de NIH, waarschuwde wel meteen dat het 12 tot 18 maanden zou duren vooraleer het vaccin beschikbaar kan zijn.

Nog volgens Fauci is de huidige fase wel in “recordsnelheid” kunnen starten. De snelle ontwikkeling van het mogelijk vaccin is mogelijk omdat onderzoekers konden gebruik maken van kennis over andere coronavirussen zoals SARS (severe acute respiratory syndrome) en MERS (Middle East respiratory syndrome).

