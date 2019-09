Alle Belgische kinderen zijn blootgesteld aan insecticiden SPS

19 september 2019

Alle Belgische kinderen zijn blootgesteld aan insecticiden. Dat zegt consumentenorganisatie Test Aankoop op basis van onderzoek bij 84 kinderen uit alle delen van het land. Test Aankoop roept België en Europa op maatregelen te nemen om het gebruik van pesticiden te verminderen en op termijn zelfs volledig te stoppen.

Consumentenorganisatie Test Aankoop heeft afgelopen lente de urine van 84 kinderen tussen 2 en 15 jaar oud uit alle delen van het land laten analyseren. Bij alle kinderen werden sporen van recente blootstelling aan twee families van insecticiden teruggevonden.

Het gaat om insecticiden op basis van pyretroïden en die op basis van organische fosfor. Die worden vaak gebruikt in de land- en tuinbouw, maar ook thuis, in bijvoorbeeld insectenverdelgers. Het goedje komt ook gemakkelijk in de bloedbaan terecht, door het in te ademen, in te slikken, of door contact met de huid.

Parkinson en alzheimer

Pesticiden worden steeds vaker gekoppeld aan ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker, neurologische stoornissen of aantastingen van de voortplantingsfuncties. Zo is er een verband met de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziektes als parkinson en alzheimer en vermoeden onderzoekers van andere insecticiden dan weer een impact op het hormoonsysteem, wat kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid bij mannen, vervroegde puberteit bij meisjes en allerlei vormen van kanker.

Kinderen, maar ook foetussen en ouderen, zijn extra kwetsbaar. De dosis van de insecticiden in de bloedbaan doet er minder toe dan de blootstellingsperiode, maar volgens wetenschappers is geen enkele dosis compleet risicovrij. Kinderen moeten nog volop groeien, nemen een grotere hoeveelheid voedsel en water op in verhouding tot hun gewicht en zitten ook vaker met de handen in de mond, wat de risico's op schadelijke gevolgen alleen maar verder vergroot.

Of de concentraties in de urine van de geteste kinderen ook nadelige gevolgen zal hebben op hun gezondheid, is moeilijk te voorspellen. Er is geen wettelijke norm die maximumconcentraties aan pesticiden in de urine vastlegt, en bovendien komen kinderen elke dag nog met tal van andere chemische stoffen in contact. Maar volgens Test Aankoop moet er dringend, op zowel Belgisch als Europees niveau, actie worden ondernomen om de blootstelling aan pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Zowel het professionele als het huishoudelijke gebruik ervan moet verminderen, en op termijn zelfs helemaal verdwijnen, vindt de consumentenorganisatie.