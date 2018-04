Alcohol zorgt in de hersenen voor dezelfde beloning als seks: zelfs een seksloze fruitvlieg gaat aan de drank Joep Engels

23 april 2018

13u48

Bron: Trouw 8 Medisch Alcohol zorgt voor dezelfde beloning in de hersenen als seks. Dat kan ons iets leren over hoe verslaving werkt.

Ook de fruitvlieg kent de geneugten van het leven. Maar goed ook, anders kwamen er geen kleine fruitvliegjes. Maar wat drijft de mannetjesvlieg? Waarin zit voor hem de lol van de voortplanting? Moeder natuur heeft ergens een beloning voor hem in petto, maar tot nu toe was onduidelijk wanneer die werd uitgekeerd.

Het beloningssysteem in het brein is de motor van dierlijk gedrag

De fruitvlieg, schrijven Israëlische biologen nu in het vakblad Current Biology, beleeft zijn extase tijdens de zaadlozing. Dat konden ze laten zien door de ejaculatie kunstmatig op te wekken. De mannetjes raakten op die momenten in opperste staat van geluk, zonder dat er seks aan te pas was gekomen. Ze hadden ook nergens meer behoefte aan. Terwijl de mannetjes die op onthouding waren gezet, hun bevrediging elders zochten. In de drank, met name.

