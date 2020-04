Al meer dan 50 zwaar zieke coronapatiënten geholpen met reumamedicijn SPS Stephanie Romans

28 april 2020

18u54

Bron: Belga, eigen berichtgeving 230 Medisch Het medicijn tocilizumab, dat in ons land al geregistreerd is en gebruikt wordt voor andere doeleinden, heeft een gunstig effect op het verloop van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht verklaard op de dagelijkse persconferentie. Artsen van het UZ Gent hebben al meer dan vijftig coronapatiënten geholpen met tocilizumab.



Over tocilizumab, dat onder meer gebruikt wordt voor de behandeling van reuma, is de afgelopen weken al veel gezegd en geschreven. Het medicijn wordt ook in ons land onderzocht in klinische studies, stelt Van Gucht, die extra uitleg gaf over het verloop van de ziekte.

Overmatige reactie van immuunsysteem

Wie besmet raakt met het virus, kan verschillende fases van de ziekte doorlopen. In de eerste week is het virus al actief en dan wordt een patiënt ziek door de activiteit van het virus, dat zich vermeerdert in het lichaam. In de tweede week wordt de ziekte eerder gestuurd door de reactie van het immuunsysteem. "Wanneer er een overmatige reactie is van het immuunsysteem op het virus, gaat het immuunsysteem veel beschadiging aanbrengen in de longen, waardoor men moeilijkheden krijgt met ademhalen.”

“Dit veroorzaakt de meest ernstige complicaties", verduidelijkt Van Gucht.

"Er wordt momenteel geëxperimenteerd met heel wat moleculen die dat immuunsysteem gaan beïnvloeden, en wat afzwakken. Tocilizumab is daar een van", klinkt het. "In een aantal klinische studies heeft men al gevonden dat het een gunstig effect kan hebben op het verdere verloop van de ziekte.”

Immuunsysteem onderdrukken

Het medicijn onderdrukt - simpel gezegd - de reactie van het immuunsysteem. Dat klinkt tegenstrijdig. Heb je je immuunsysteem niet juist nodig om het virus te bestrijden? “Zo gaat het normaal gesproken. Je afweersysteem vecht tegen het virus, ruimt het op uit je lichaam en je geneest”, zegt professor Bart Lambrecht van UZ Gent. “Er is een groep patiënten waarbij dat anders gaat. Bij hen zien we, zo rond dag tien, een omslag. Ze gaan achteruit. De reden: hun immuunsysteem reageert te veel. Het blijft strijden, terwijl het virus al weg is. Dan komen er ineens allerlei complicaties: bloedpropjes of witte plekken op de longfoto die wijzen op schade.”

Die patiënten hebt dus een medicijn nodig dat die immuunreacties tegenhoudt. Lambrecht: “Tocilizumab doet dat al voor reumapatiënten. Dat is ook een ontstekingsziekte, veroorzaakt door een overdreven reactie van het immuunsysteem.”

Vooral bij relatief jonge patiënten

De complicaties komen voornamelijk voor bij relatief jonge coronapatiënten. “Bejaarde mensen sterven meestal door koorts en algemene verzwakking”, zegt Lambrecht. “Als jongere patiënten - veertigers, vijftigers of zestigers - ernstig ziek worden of overlijden, komt dat omdat hun immuunsysteem in overdrive gaat. We weten niet waarom de een daar last van heeft en de ander niet. Vermoedelijk speelt erfelijkheid een rol.”

Volgens Lambrecht kregen al meer dan vijftig Belgische patiënten een experimentele behandeling met tocilizumab. “We doen geen blinde studie, dus weten nu al dat de resultaten veelbelovend zijn”, zegt hij. Op termijn krijgen 342 patiënten het reumamedicijn. Zij doen mee aan de klinische studie. “Dat was de enige manier om ermee te kunnen behandelen”, zegt Lambrecht. “Buiten het onderzoek is er geen terugbetalingsregeling voor het medicijn.”

