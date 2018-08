Al 35 onderzoeken naar nepdokters: "Medische charlatans worden gedoogd in ons land" IB

01 augustus 2018

04u49

Bron: Belga 0 Medisch In de voorbije tien jaar werden in Vlaanderen slechts 109 onderzoeken geopend tegen het 'onwettig uitoefenen van de artsenijkunde'. Door een gebrek aan middelen en juridische onzekerheid geldt in ons land een gedoogbeleid, zo schrijft De Standaard vandaag.

Eind mei schreef De Standaard al dat de parketten van Limburg en West-Vlaanderen een onderzoek voeren naar 12 pseudo-psychologen, die zonder relevante diploma's ernstige ziektes behandelen met pseudowetenschappelijke therapieën. Na de publicatie van dat artikel opende ook het parket van Antwerpen een onderzoek naar 23 dergelijke coaches. De teller staat nu dus op 35.

Maar dat zoveel onderzoeken lopen, is uitzonderlijk. De voorbije tien jaar werden in Vlaanderen in totaal 109 zaken geopend. Gemiddeld gaat het dus over nog geen 11 per jaar.

Het lage aantal is enerzijds te wijten aan het feit dat de taak om onwettige uitoefening van de geneeskunde op te sporen, niet bij de parketten, maar bij de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC's) ligt, die door hun zwaar takenpakket de controles niet als een prioriteit zien.

Minimale bescherming

Anderzijds wijst professor medisch recht Steven Lierman van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen op een wet uit 1999 die patiënten een minimale bescherming biedt bij niet-conventionele praktijken zoals homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur. Omdat die nog steeds niet volledig is uitgevoerd, bestaat er onduidelijkheid en betalen mutualiteiten de behandelingen soms terug. "Toch blijven die praktijken vaak onwettig", aldus Lierman.