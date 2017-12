Advies Comité Bio-ethiek aan De Block: "Levensmoeheid is geen reden voor euthanasie" IB

05u30

Bron: Belga 0 thinkstock De huisarts van de 85-jarige Simona raadpleegde geen psychiater voorafgaand aan de euthanasie van zijn patiënte. Medisch Een voltooid leven kan nooit een reden zijn voor euthanasie. Dat zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een nieuw advies, waarover De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag berichten.

Voor euthanasie moet er een fysieke of psychiatrische aandoening zijn, die al dan niet terminaal is, waarbij de patiënt ondraaglijk lijdt en de ziekte niet (meer) behandelbaar is. "De maatschappij moet andere antwoorden bieden als mensen vinden dat hun leven geen nut meer heeft of wanneer ze hun generatiegenoten een voor een zien sterven", zegt psychiater Paul Cosyns, ondervoorzitter van het Comité.

Geen medicalisering van psychosociaal lijden

"Psychosociaal lijden mag niet gemedicaliseerd worden. Als de federale parlementsleden het belangrijk vinden om tegemoet te komen aan de vraag van gezonde burgers om hun leven te beëindigen, dan zullen ze daartoe een andere wet in het leven moeten roepen", zegt Cosyns.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft na lang beraad dat nieuwe advies klaar, en leverde dat af bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).