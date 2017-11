Actievoerders laten urine testen op glyfosaat voor Europese Commissie ADN

14u42

Bron: Belga 0 AFP Medisch Meer dan honderd mensen hebben vandaag voor het Berlaymontgebouw in Brussel, de zetel van de Europese Commissie, een glyfosaat-urinetest afgelegd. De Europese Commissie wil de vergunning van de onkruidverdelger met vijf jaar verlengen. De actievoerders zijn het daar niet mee eens.

Glyfosaat is het actieve bestanddeel van onkruidverdelgers als Roundup. De tijdelijke vergunning van het product loopt op 15 december af. De EU-lidstaten willen de vergunning met vijf jaar verlengen en buigen zich morgen opnieuw over het dossier.

De actie voor het Berlaymontgebouw was georganiseerd door de internationale burgerbeweging Avaaz. Vlakbij het commissiegebouw was een ziekenwagen geparkeerd, waar de manifestanten in rij aanschoven voor een test. De urinestalen zullen geanalyseerd worden in een Duits laboratorium. Het resultaat zal naar verwachting binnen de drie weken bekend zijn.

We vinden overal glyfosaat in, in voedsel, in water, in onze urine en zelfs in moedermelk Julie Deruy, campagneverantwoordelijke bij Avaaz

Uit een studie van de San Diego School of Medicine gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association op 24 oktober blijkt dat de concentratie van glyfosaat in urine op 23 jaar tijd met 500 procent is gestegen.

Volgens Avaaz is de onkruidverdelger dan ook gevaarlijk voor iedereen. "We vinden overal glyfosaat in, in voedsel, in water, in onze urine en zelfs in moedermelk", zegt Julie Deruy, campagneverantwoordelijke bij Avaaz. "De burgers zijn bezorgd om hun gezondheid en dat is ook waarom we vandaag gekomen zijn. Glyfosaat is kankerverwekkend voor de mens."

AFP

AFP

AFP