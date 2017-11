Aardbeien blijken zes keer giftiger dan ander fruit avh

Bron: Belga

Vergeleken met ander fruit in de supermarkt zijn aardbeien zes keer giftiger. Dat komt doordat elke aardbei is bespoten met gemiddeld zeven tot acht schadelijke stoffen, zo blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse krant Trouw.

Voor elk van die stoffen afzonderlijk is een toegestaan maximum, dat niet wordt overschreden. Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijkt - onterecht - niet naar de combinatie van de stoffen, zeggen deskundigen in de krant.

Het gaat onder meer om insecticiden en schimmelbestrijdingsmiddelen, zegt Hans Muilerman van de onderzoeksgroep Pesticide Action Network Europe. Het binnenkrijgen van die stoffen kan volgens hem op lange termijn leiden tot allerlei gezondheidsklachten zoals kanker, obesitas en parkinson, en bij ongeboren kinderen tot hersenschade. De stoffen zitten vooral in aardbeien, maar ook in druiven en nectarines, aldus Muilerman. Hij stelt dat kinderen beter biologisch fruit kunnen eten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt zich te houden aan de wettelijke Europese normen voor al deze stoffen. "We zien geen risico's. Als we die wel zien, dan grijpen we in", meldt een woordvoerder. Hij benadrukt dat de Europese normen voor deze stoffen heel streng zijn.