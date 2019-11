Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt, maar blijft hoog jv

07 november 2019

Bron: belga 0 Medisch Het aantal sterftes in Vlaanderen lag de voorbije dertig jaar nooit hoger dan in 2017, maar op vlak van zelfdodingen is niettemin een “hoopvolle daling” te zien. Dat blijkt uit de sterftecijfers die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bekendmaakte. Toch blijft Vlaanderen naar West-Europese normen kampen met hoge suïcidecijfers.

De 978 zelfdodingen in 2017 liggen een stukje onder de 1.057 van het jaar voordien. Dat is op zich goed nieuws. Maar omdat jaarlijkse schommelingen niet zo veel zeggen, kijkt professor Gwendolyn Protzky van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie liever naar de trend op langere termijn. En ook die stemt hoopvol. Ten opzichte van 2000 is de daling groter dan vooropgesteld in de doelstellingen, zowel voor mannen (-27 procent) als voor vrouwen (-26 procent).

De situatie is echter lang niet voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Voor de meeste groepen is sprake van “mooie dalingen”, met een indrukwekkende uitschieter bij vrouwen van 35 tot 44 jaar. Bij hen daalde het suïcidecijfer met liefst 52 procent ten opzichte van 2000.

Veel minder goed vergaat het de leeftijdsgroep van 45 tot 60 jaar. Daar liggen de cijfers nog steeds quasi op het niveau van 2000, zowel bij mannen als vrouwen. Het Expertisecentrum Suïcidepreventie is daarom al enkele jaren bezig met een groot onderzoek naar deze groep. “Zijn er andere factoren die spelen? Of bereiken we hen simpelweg niet?”, aldus Protzky, die hoopt in maart met concrete resultaten te kunnen komen.

De professor toont zich alvast tevreden dat suïcidepreventie nadrukkelijk in het Vlaamse regeerakkoord staat. Ze hoopt ook op snel overleg met de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), al is het nog even wachten op de aanstelling van een raadgever ‘geestelijke gezondheid’. De minister zelf besluit uit de sterftecijfers in elk geval dat “preventie de sleutel blijft, zowel op fysiek als mentaal vlak”.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.