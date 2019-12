Aantal prostaatkankers in Vlaanderen stijgt, borstkankers boven Europees gemiddelde AW

12 december 2019

17u40

Bron: Belga 0 Medisch De daling van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker die tot 2013 in Vlaanderen werd waargenomen, is inmiddels omgezet in een gestage stijging. Wat borstkanker betreft, valt op dat het aantal patiënten in Vlaanderen boven het Europees gemiddelde ligt. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statistiek Vlaanderen.

De kans op prostaatkanker nam in 2017 sterk toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze kans (op een nieuwe diagnose) lag het hoogst bij zeventigers, met ongeveer 900 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans in geringe mate af. In het Vlaamse Gewest waren er in totaal 6.224 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat 193 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen.

In 2018 kregen in heel België 147 per 100.000 mannen voor het eerst te horen dat ze prostaatkanker hadden. Dat aantal ligt onder het Europees gemiddelde (158 per 100.000 mannen).

In 2017 werden er in het Vlaamse Gewest ook 6.275 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 191 een nieuwe diagnose van borstkanker.

De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2017 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er 360 tot 440 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

In 2018 kregen naar schatting 200 per 100.000 vrouwen borstkanker. Dit is het hoogste aandeel van de 28 Europese lidstaten.

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen.