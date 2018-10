Aantal oorlogsveteranen met posttraumatische stressstoornis neemt toe AW

08 oktober 2018

12u07

Bron: BBC News 0 Medisch Het aantal oorlogsveteranen dat aan een posttraumatische stressstoornis lijdt blijft stijgen. Dat blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in het Het aantal oorlogsveteranen dat aan een posttraumatische stressstoornis lijdt blijft stijgen. Dat blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in het British Journal of Psychiatry . Bovendien toont het onderzoek voor het eerst aan dat het risico voor PTSS minder groot is bij militairen in oorlogsgebied. Pas wanneer ze thuis zijn, lijkt het ‘gevaarlijk’ te worden.

Steeds vaker rapporteren zulke veteranen over een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De Britse studie stelt vast dat zeventien procent van de oud-strijders last hebben van PTSS. De toename van kennis over het psychologische trauma is daar een eerste verklaring. Vroeger was PTSS immers eerder onbekend waardoor dokters en psychologen de diagnose amper stelden. Laat staan dat militairen zelf bij een psycholoog klaagden over mentale problemen.



Anderzijds geloven experts dat PTSS enige tijd onderhuids woekert om vervolgens uit te breken wanneer militairen het leger en een oorlogsgebied verlaten. De steun van een grote hechte groep lotgenoten valt dan weg wat voor heel wat stress kan zorgen. Het gevolg: steeds meer oorlogsveteranen kloppen bij een psycholoog aan, op zoek naar een behandeling. En dat is goed nieuws. Veteranen die geen hulp zoeken, zouden tamelijk snel hun heil zoeken bij verdovende middelen zoals alcohol en drugs. Alcoholmisbruik blijft een veelvoorkomend probleem, maar gelukkig daalde dat percentage de afgelopen tien jaar ook van vijftien naar tien procent.

Leger verlaten als voorteken

Het leger verlaten is eigenlijk al een eerste symptoom van een posttraumatische stressstoornis legt een van de auteurs van de studie uit: “We zien dat militairen met geestelijke gezondheidsproblemen sneller het leger zullen verlaten.” Maar dat zorgt net voor meer stress. “Na enkele jaren in het leger willen sommigen een huis kopen. Daarnaast moeten ze een andere job zoeken.” En zo starten de problemen.

Een tweede conclusie is dat personen met ondersteunende functies zoals oorlogsartsen ook beduidend minder last hebben van PTSS. Daar rapporteerde zes procent symptomen die overeenkomen met die van een posttraumatische stoornis. Maar het grootste aandeel patiënten is nog steeds de groep die rechtstreeks aan het conflict werd blootgesteld.

PTSS

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is het herbeleven van traumatische ervaringen. Het zorgt ervoor dat personen nachtmerries hebben en bepaalde situaties blijven herbeleven. Verder zijn ze continu alert en op hun hoede uit schrik voor mogelijk gevaar. Dat verhindert vaak een normaal leven. Boodschappen doen, op de kinderen letten of iets gaan drinken met vrienden is dan vaak een heuse opdracht.

Een individu zien sterven, getuige of slachtoffer zijn van een verkeersongeluk, huiselijk geweld of in een oorlogsgebied terechtkomen kunnen triggers zijn van PTSS. Psychotherapie is een mogelijke behandeling, maar ook antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers worden vaak voorgeschreven om patiënten van hun stressstoornis te verlossen.