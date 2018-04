Aantal kinderen dat dagelijks in rook zit in vier jaar tijd gehalveerd IB

26 april 2018

01u45

Bron: Belga 0 Medisch Het aantal kinderen dat dagelijks in contact komt met tabaksrook is de voorbije vier jaar gehalveerd. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van Kom op tegen Kanker. De ngo is ervan overtuigd dat sensibilisering in combinatie met wettelijke initiatieven een grote impact heeft.

Het is de derde keer dat Kom op tegen Kanker zo'n onderzoek laat uitvoeren. In 2008, tien jaar geleden, zaten nog 115.000 kinderen dagelijks in tabaksrook. Bij de vorige bevraging in 2014 waren dat nog 68.000 kinderen en in 2018 is het aantal gedaald tot 36.000.

Wiegendood, astma en oorontstekingen

De daling is volgens Kom op tegen Kanker voornamelijk te danken aan het lagere aantal rokende ouders: 23 procent van de ouders geeft aan tabak te roken, tegenover 28 pct in 2014. "Een verdere focus op een daling is erg belangrijk, want de gezondheidsrisico's voor kinderen zijn erg groot", zegt Karen Vandenplas van Kom op tegen Kanker. "Zo is bij kleine kinderen het risico op wiegendood dubbel zo groot en lopen ze twee tot drie keer meer risico op astma. Meerokende kinderen hebben ook vaker last van oorontstekingen en andere gehoorproblemen."

De organisatie stelt vast dat roken nog steeds gekenmerkt wordt door een sociale kloof. Bij lageropgeleiden ligt het aantal tabak rokende ouders aanzienlijk hoger: 40 procent tegenover gemiddeld 23 procent.

Sensibilisering

Kom op tegen Kanker, dat de sensibiliseringscampagne "Binnen roken is nooit oké" opstartte, is ervan overtuigd dat sensibilisering in combinatie met wettelijke initiatieven een nog grote impact heeft. "Het rookverbod in de horeca in 2011 had toen namelijk een enorm sterke impact op het aantal rokende ouders: een vijfde van de rokende ouders liet toen weten dat ze niet meer rookten in het bijzijn van hun kinderen", aldus Vandenplas.

De ngo is daarom nog altijd voorstander van een totaalverbod op roken in de auto in het bijzijn van kinderen en een verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak.