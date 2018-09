Aantal kankerdiagnoses neemt wereldwijd toe kv

12 september 2018

17u16

Bron: Belga 0 Medisch Overal ter wereld stijgt het aantal kankerdiagnoses. In 2018 zullen ongeveer 18,1 miljoen gevallen worden ontdekt. Oorzaken zijn onder meer de verbeterde diagnosemogelijkheden, de bevolkingsgroei en de langere levensverwachting, stellen het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag in een rapport.

Volgens dat rapport krijgt één man op vijf en één vrouw op zes wereldwijd het verdict. Bovendien sterft één man op acht en één vrouw op elf aan de ziekte. Dit jaar zullen 9,6 miljoen mensen wereldwijd sterven aan kanker. Volgens de IARC-cijfers zijn long-, darm-, maag-, lever- en borstkanker het dodelijkst. Aan longkanker sterven wereldwijd jaarlijks 1,8 miljoen mensen (18,4 procent van het totaal), bij darmkanker gaat het om 881.000 doden (9,2 procent), bij maagkanker om 783.000 (8,2 procent) bij leverkanker om 782.000 (8,2 procent) en bij borstkanker om 627.000 (6,6 procent).

In Europa worden de meeste kankerdiagnoses vastgesteld, zo'n 23,4 procent van het totaal, terwijl er slechts 9 procent van de wereldbevolking woont. Bovendien doet 20 procent van alle dodelijke kankergevallen zich voor in Europa. In rijkere landen wordt er meer kanker vastgesteld dan in armere landen en in vele gevallen is de ziekte te vermijden.

"Deze nieuwe cijfers leren ons dat er nog veel moet gebeuren om de alarmerende stijging van kankergevallen aan te pakken en dat preventie daarin een belangrijke rol speelt", stelt IARC-directeur Christopher Wild.

De onderzoekers van IARC gebruikten voor dit rapport andere onderzoeksmethodes dan voordien, waardoor de resultaten niet vergelijkbaar zijn met eerdere studies.