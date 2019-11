Aantal jonge vrouwen met borstkanker met 10 procent gedaald HAA

12 november 2019

14u55

Bron: Belga 0 Medisch Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker bij jonge vrouwen (jonger dan 50 jaar) is op tien jaar tijd met 10 procent gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Kankerregister. Bij mannen is de evolutie gestagneerd, die blijft hangen rond de honderd nieuwe gevallen van borstkanker per jaar.

In 2017 kregen in totaal 10.732 Belgen te horen dat ze borstkanker hadden. Dat waren er 114 minder dan in 2016, maar "met 10.627 nieuwe diagnoses in 2017 blijft borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen", zegt borstkankervereniging Think Pink.

Mannen

Behalve vrouwen kregen ook 105 mannen de diagnose van borstkanker in 2017. "In vergelijking met de afgelopen jaren is dit een status quo, en dit ondanks een jaarlijkse bevolkingsgroei door een langere levensverwachting en migratie", aldus Think Pink.



Een op de negen vrouwen heeft kans om borstkanker te krijgen voor haar 75ste. Toch is het aantal vrouwen onder de 50 jaar dat de diagnose kreeg, met 10 procent verminderd in vergelijking met tien jaar geleden.

Genezingskans

Volgens de borstkankervereniging heeft een borstkankerpatiënt in België vandaag bovendien een genezingskans van meer dan 90 procent en verbetert die jaar na jaar. "Het afgelopen decennium hebben we grote stappen voorwaarts gezet, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom blijven we investeren in onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek", aldus Think Pink.