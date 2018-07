Aantal hiv- besmettingen daalt te traag en zal niet aan de VN-doelstellingen voldoen Annick Wellens

20 juli 2018

18u10 0 Medisch Experts stellen in het Brits medisch magazine The Lancet dat het onderzoek naar hiv te lang stilligt. Voornamelijk omdat de mondiale financiering slinkt.

Al blijft het aantal hiv-besmettingen eerder stabiel, het ziet er niet naar uit dat we de pandemie tegen 2030 kunnen beëindigen. Toch was dat een van de doelstellingen, ondertekend door alle VN-lidstaten. Er moet dan ook dringend verandering komen in de manier waarop we de ziekte behandelen en controleren, aldus enkele hiv-experts. En het onderzoek heeft een nieuwe financiële boost nodig.

Stagnatie van het aantal besmettingen en financiering

Ongeveer 37 miljoen mensen wereldwijd leven met hiv of aids. En er komen er naar schatting ongeveer 1,8 miljoen per jaar bij. Dat is een lichte daling, maar die dalende trend is onvoldoende sterk om de vooropgestelde doelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Behalve die van 2030 (geen nieuwe hiv-besmettingen) zal ook het terugdringen in 2020 van het aantal nieuwe gevallen tot 500.000 niet lukken.

Dat is jammer want er was sprake van een opmerkelijke vooruitgang in het onderzoek. Zo worden aidspatiënten steeds ouder en leven slachtoffers met hiv een vrijwel normaal leven dankzij de juiste medicatie. Het afgelopen decennium stagneerde het onderzoek samen met het aantal slachtoffers en de financiering werd teruggeschroefd. Ook België bespaarde op internationale aidsbestrijding.

Screenings

Het is dus dringend tijd dat er een nieuwe impuls volgt, vinden onderzoekers. Daarbij moet er sterk ingezet worden op screenings. Vooral in landen zoals India zou dat een groot verschil kunnen maken en het aantal nieuwe besmettingen zeven procent terugdringen op tien jaar tijd.

Daarbij kan een screening helpen bij de vroege opstart en behandeling van het virus.

Hiv en aids

Hiv is een afkorting voor humaan immunodeficiëntievirus. Dat betekent dat het virus het afweersysteem aantast. Eenmaal je het virus hebt en seropositief bent, kan het goed zijn dat het even duurt voor je het zelf beseft. Het ziekteproces verloopt in verschillende fasen en kan individueel erg variëren. De laatste fase, waarbij het afweersysteem ernstig werd aangetast, is aids.