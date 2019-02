Aantal griepgevallen afgelopen week bijna verdubbeld ttr

13 februari 2019

14u35

Bron: belga 0 Medisch Het aantal gevallen van griep is de afgelopen week nog verhoogd: bijna dubbel zoveel mensen trokken naar de huisarts met griepachtige symptomen dan de week voordien, zegt het wetenschappelijk onderzoekcentrum Sciensano vandaag.

Tussen 4 en 10 februari hebben 670 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). Ter vergelijking: in de week van 28 januari tot 3 februari waren er dat nog 365 per 100.000. Vorige week verdubbelde dat cijfer dus bijna.



Daarmee was vorige week officieel de tweede week van de griepepidemie. De epidemische drempel voor griep staat dit jaar op 157 raadplegingen per 100.000 inwoners.

Griepepidemie

Het referentiecentrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 23 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 120 huisartspraktijken verspreid over heel België. In 87 procent daarvan werd het griepvirus bevestigd. De afgelopen week was er in alle leeftijdsgroepen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten.

De griepepidemie in nog maar officieel in ons land sinds 6 februari. Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.