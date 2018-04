Aantal gevallen van keelkanker als gevolg van orale seks stijgt snel avh

23 april 2018

18u35

Bron: Belga 0 Medisch Het aantal gevallen van keelkanker als gevolg van het HPV-virus blijft toenemen. Jaarlijks zijn er 688 nieuwe gevallen van mondkeelholtekanker, waarvan 512 bij mannen. Ongeveer 1 op de 4 daarvan is te wijten aan het HPV-virus. Dat zegt Vaccine Academy, een initiatief van het farmabedrijf MSD Belgium, in een communiqué naar aanleiding van de Europese Vaccinatieweek.

Het HPV-virus is vooral bekend omdat het baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar het ligt ook aan de basis van bepaalde keelkankers. Dat is hoogstwaarschijnlijk vooral een gevolg van orale seks. Een bekend voorbeeld is de acteur Michael Douglas, die keelkanker kreeg door orale seks. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is de evolutie van seksuele handelingen verantwoordelijk voor de verspreiding van het humaan papillomavirus. De risico's nemen toe als de eerste seksuele contacten op jonge leeftijd zijn en in het geval van meerdere seksuele partners, bij orale seks of immuniteitsziekten.

"Terwijl de link tussen het papillomavirus en baarmoederhalskanker bij de bevolking en de zorgverleners goed gekend is, blijft die tussen het papillomavirus en keelkankers nog grotendeels ongekend", zegt professor Vincent Vander Poorten, NKO-arts aan het UZ Leuven, in het communiqué. "Hoewel het aantal kankers als gevolg van roken en alcohol daalt, dankzij talrijke preventiecampagnes, neemt het aantal HPV-keelkankergevallen toe. HPV-keelkanker zou in de nabije tien tot vijftien jaar baarmoederhalskanker kunnen overtreffen."

KU Leuven-professor Sandra Nuyts, gespecialiseerd in hoofd-, hals- en schildklieroncologie, pleit ervoor om ook jongens te vaccineren met het HPV-vaccin. "Op dit moment wordt het vaccin voor meisjes in ons land al terugbetaald en ligt de dekkingsgraad in Vlaanderen dan ook rond 90 procent. Maar jongens worden nog niet gevaccineerd, ondanks de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad", klinkt het.

De Gentse professor hoofd- en halschirurgie Wouter Huvenne (UZ Gent) bevestigt aan Belga dat het aantal gevallen van keelkanker door het HPV-virus toeneemt. Het is niet zeker dat vaccinatie werkt, maar het is wel een logische maatregel, zegt hij. "Bij baarmoederhalskanker zijn er studies die bewijzen dat vaccinatie je beschermt. Bij hoofd- en halstumoren weten we nog niet of vaccinatie je kan beschermen tegen die specifieke virussen, maar het lijkt wel logisch. Aangezien keelkanker zowel bij mannen als vrouwen voorkomt, houdt het steek om dat groeiende aantal gevallen van keelkanker ook preventief te behandelen door vaccinatie bij jongens."