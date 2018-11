Aantal ADHD-jongeren dat Rilatine slikt stabiel, maar ze nemen steeds hogere dosis HR

12 november 2018

07u57

Bron: VRT 0 Medisch Het aantal jongeren dat medicatie neemt om de hyperactiviteitsstoornis ADHD onder controle te krijgen, blijft stabiel. Meestal gaat het om het medicijn Rilatine. De gemiddelde dosis die ze slikken is de voorbije 10 jaar wel gestegen. Dat schrijft VRT op basis van cijfers die de Socialistische Mutualiteiten verzamelde bij zijn leden.

Het aantal 6- tot 17-jarigen dat ADHD-medicijnen neemt, is volgens die cijfers de voorbije tien jaar relatief stabiel gebleven. Vorig jaar ging het om 1,8% van de Belgische jongeren. Het aantal dosissen is echter op tien jaar tijd met 17% gestegen.

In 2008 waren het nog 150 dagdosissen per patiënt per jaar, in 2017 waren dat er al 175, meldt VRT. De gemiddelde dosis ligt vandaag voor zowel meisjes als jongens hoger dan tien jaar geleden, en dat geldt voor nagenoeg elke leeftijd. “Veel kinderen nemen langdurig Rilatine”, zegt dokter Bart Demyttenaere van het socialistisch ziekenfonds. “Met de tijd wordt het effect wat minder en dan wordt de dosis opgedreven.”