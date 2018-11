Aangrijpende foto toont moment waarop vrouw (30) na moedige strijd te horen krijgt dat ze kankervrij is KVDS

17 november 2018

11u46

Bron: Instagram, The Mirror 0 Medisch Het begon met pijn in haar rug, maar die bleek niet zo onschuldig als ze dacht. Toen de Britse Cerian Jenkins (30) te horen kreeg dat ze de ziekte van Hodgkin – een vorm van lymfeklierkanker – had, stortte haar wereld in. Maar ze vocht terug en donderdag kreeg ze tot haar opluchting te horen dat ze kankervrij was. Ze deelde gisteren op Instagram een foto van dat aangrijpende moment.

Daarop is ze te zien terwijl ze haar vader omhelst. “Dit is het gezicht van iemand die net te horen heeft gekregen dat haar kanker een ‘volledige metabolische reactie’ vertoont. In andere woorden: mijn kanker is verdwenen”, schreef ze erbij. “Mijn hoofd en mijn hart zijn nog te veel in de war om er nu veel over te zeggen, maar ik wil wel alle fantastische mensen bedanken die me bijstonden en maakten dat ik dit gevecht aankon. Mensen die maakten dat ik me geliefd en gesteund voelde. Nog een paar ‘opruimsessies’ chemo en het zit erop.” (lees hieronder verder)

This is the face of someone who has just been told their cancer shown a complete metabolic response. In other words, my cancer has gone. My head and my heart are just too full and messy to say anything much right now, other than thank you to all the amazing people who stood by me and made this something I could face feeling loved and supported. A couple more rounds of 'clean up' chemo and I'm done! 1,073 Likes, 219 Comments - Ceri Jenkins (@cerianjenkins) on Instagram: "This is the face of someone who has just been told their cancer shown a complete metabolic..."

De beproeving van de vrouw begon begin dit jaar. “Ik kreeg het gevoel dat er iets mis was toen ik voor het eerst in mijn leven naar de fitness ging om gewicht te verliezen”, vertelt ze aan de Britse krant The Mirror. “Ik had te kampen met pijn in mijn onderrug en dacht eerst dat ik een spier had verrekt. Er volgde een hele reeks onderzoeken, maar kanker was het verst van mijn gedachten.”





Tot een bloedtest ontstekingsmarkers liet zien. “Genoeg voor de dokters om me een MRI-scan te doen ondergaan”, gaat ze verder. “De scan toonde dat ik actieve kwaadaardige cellen had in mijn heupen, mijn benen en mijn ruggengraat. Ik had intussen ook last van enorme jeuk. Het was soms zo erg dat ik onder een koude douche ging staan. En midden in de nacht werd ik vaak hevig zwetend wakker. Het bleken allemaal symptomen van de ziekte van Hodgkin.” (lees hieronder verder)

💦 26 Likes, 0 Comments - Ceri Jenkins (@cerianjenkins) on Instagram: "💦"

De aandoening bleek in het vierde stadium te zijn, wat volgens de Lymfeklierkanker Vereniging Vlaanderen betekent dat je een genezingskans hebt van 80 tot 90 procent. Het kwam desondanks hard binnen bij Jenkins. Ze was op kantoor toen de dokter haar belde met de uitslag. “Ik zakte in elkaar en begon te huilen. Mijn collega’s probeerden me te troosten, maar ze hadden het ook moeilijk. Ik had het niet zien aankomen. Ik was 30 en gezond.”

Blog

Jenkins vocht keihard terug en besloot om haar strijd te documenteren op een blog: ‘The (other) C Word’. “Toen ik mijn diagnose kreeg, zocht ik meteen naar blogs van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt, maar ik vond vooral medische verslagen. Vandaar het idee. Ik liet mijn moeder beloven dat ze een foto zou nemen van elke stap van mijn gevecht, hoe het ook zou aflopen en ongeacht van hoe erg het zou worden. En dat deed ze”, aldus Jenkins.

Ook op Instagram deelde ze elke stap van haar strijd, van de tests en de chemo tot haar pogingen om een leuke nieuwe look te bedenken. “Ik voelde me er goed door, want het maakte dat ik elke dag uit bed kwam, me strijdvaardig toonde en een routine aanhield”, zegt ze. “Ik hoop ook dat het anderen moed geeft. Als het ook maar één iemand kan helpen, ben ik al erg gelukkig.” (lees hieronder verder)

First day of chemo ✅ Blog updated ✅ Nap time now? 342 Likes, 37 Comments - Ceri Jenkins (@cerianjenkins) on Instagram: "First day of chemo ✅ Blog updated ✅ Nap time now?"

Ook haar moeilijke momenten documenteerde ze, net zoals ze beloofd had. Door haar verzwakte immuunsysteem liep ze onder meer een bloedvergiftiging op. “Ik had kunnen sterven door iets eenvoudigs als een verkoudheid”, zegt ze. “Mijn moeder poetste elke avond het hele huis met antibacteriële doekjes om bacteriën geen kans te geven.” (lees hieronder verder)

Oh dear 🤢 (from Ceri's partner) 102 Likes, 24 Comments - Ceri Jenkins (@cerianjenkins) on Instagram: "Oh dear 🤢 (from Ceri's partner)"

Right now I am scared 😩 . An hour ago my temperature spiked and I've been taken to the High Care unit it @ruhbath A&E. . They suspect an infection somewhere, but the problem with getting one whilst having #chemotherapy is that your body doesn't have the usual indicators, and it certainly doesn't have the usual immune system to fight back. . It's my first time since starting #cancer treatment that I've had an emergency, and I'm not sure what to expect. First up is blood tests! 117 Likes, 47 Comments - Ceri Jenkins (@cerianjenkins) on Instagram: "Right now I am scared 😩 . An hour ago my temperature spiked and I've been taken to the High Care..."

De komende maanden zal de vrouw nog enkele chemosessies moeten ondergaan om de kans te verkleinen dat de kanker terugkeert. Wat het eerste is wat ze zal doen als de behandeling voorbij is? “Cocktails drinken met mijn vrienden”, klinkt het resoluut.