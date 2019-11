700.000 Belgen lijden aan permanente longziekte jv

20 november 2019

06u29

Bron: belga 6 Medisch Zowat 700.000 Belgen hebben permanent last van longziekte. Dat meldt de Belgian Respiratory Society (BeRS) naar aanleiding van World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day (COPD). Volgens de BeRS is longziekte de vijfde belangrijkste doodsoorzaak in België. Meer dan een derde van de Belgen heeft nog nooit van deze ziekte gehoord. Dat blijkt volgens de BeRS uit een onderzoek door InSites Consulting bij 1.000 Belgen.

"COPD blijft op dit moment ongeneeslijk", zegt professor Wim Janssens, voorzitter van de BeRS. "De schade aan de longen is onomkeerbaar, waardoor mensen met de eerste symptomen vroeg worden gediagnosticeerd en een effectief behandelplan wordt ontwikkeld."

Net als astma is deze ziekte het gevolg van een vernauwing van de luchtwegen. Ademen wordt moeilijker, wat resulteert in chronische vermoeidheid. De symptomen worden in de loop van de tijd alleen maar erger.

De ziekte steekt meestal na 45 jaar de kop op. In 9 gevallen van de 10 is roken de oorzaak. Niet-rokers kunnen ook COPD krijgen, meestal door luchtvervuiling.

BeRS is een wetenschappelijke vereniging van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en wetenschappelijke onderzoekers met interesse in het gebied van longziekten.

Meer over gezondheid

ziekten