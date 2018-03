6 tips om puisten te lijf te gaan Jolien Meremans

31 maart 2018

13u14

Bron: The Guardian 0 Medisch Puistjes; iedereen heeft er ooit wel eens mee te maken. Ze liggen vaak aan de basis van pestgedrag of een laag zelfbeeld en kunnen blijvende littekens achterlaten. Van komkommer tot dure scrubs, we doen er alles aan om ze te vermijden, maar hoe kunnen die kleine monstertjes nu het best aangepakt worden?

Pruts niet aan je pukkeltjes

Knijpen aan je pukkels kan leiden tot permanente pigmentvlekken of littekens. Acne is het resultaat van dode huidcellen, bacteriën en natuurlijke oliën die de haarzakjes in je huid blokkeren. Het is dus niet de bedoeling dat je je puisten zelf gaat verwijderen. Als gevolg van het prutsen kunnen er op langere termijn namelijk infecties ontstaan en kan het huidweefsel ontsteken.

Gebruik huidvriendelijk producten

Voor mensen die vatbaar zijn voor acne, is het geen goed idee om te veel make-up en cosmetische producten te gebruiken. Die produceten kunnen de poriën blokkeren en maken de zaak alleen maar erger. Probeer gebruik te maken van producten op waterbasis en die olievrij zijn. Als je acne in het gezicht hebt, vermijd dan om je gezicht te veel te wassen. Als je je gezicht meer dan twee keer per dag wast, kan de huid uitdrogen en wordt ze gestimuleerd om meer olie te produceren om droge huid te compenseren.

Bespreek geboortebeperkingsopties

De belangrijkste oorzaak van acne zij hormoonfluctuaties, waardoor volwassen vrouwen meer vatbaar zijn voor acne dan mannen. Overschakelen op anticonceptiva kan soms helpen. Er bestaan intussen al verschillende anticonceptiepillen die acne doen afnemen.

Retinoïden

Receptcrèmes met retinoïden (vorm van vitamine A) behoren tot de meest effectieve acnebehandelingen, hoewel u gedurende enkele weken mogelijk niet onmiddellijk resultaat ziet. De huid zet retinol om in retinoïnezuur, waardoor de geblokkeerde follikels worden losgemaakt. Ze stimuleren ook collageen en kunnen worden gebruikt in combinatie met andere acnebehandelingen om de poriën te ontstoppen.

Antibiotica

Voor ernstige acne kan uw arts ook een korte kuur van orale antibiotica voorschrijven om overtollige huidbacteriën te doden en ontstekingen te verminderen. Onderzoekers hebben voorgesteld om antibiotica samen met benzoyl peroxide in te nemen om het risico op antibioticaresistentie te verminderen.

Hormonale behandelingen

Als wordt vermoed dat de acne rechtstreeks verband houdt met veranderingen in hormonen in plaats van een infectie, kan er bepaalde medicatie worden voorgeschreven. Die medicatie helpt om de hormonen te blokkeren die de olieklieren triggeren. Tijdens de zwangerschap is het wel niet aangeraden dergelijke medicatie te gebruiken.