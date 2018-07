550 personen krijgen buikgriep na ritje met death ride Arne Adriaenssens

16 juli 2018

11u52

Bron: Fox 0 Medisch In de Amerikaanse staat Tennessee werden minstens 550 personen besmet met het norovirus. Dit virus is de belangrijkste oorzaak van buikgriep en diarree. Ze werden ziek na een ritje met een death ride.

Bij de CLIMB Works Zipline Canopy Tour werden in de laatste anderhalve maand minstens 550 personen met het norovirus besmet. Alle slachtoffers liepen het virus op nadat ze er van de indrukwekkende death ride afdaalden. Er werd ook bij één iemand de E. colibacterie vastgesteld.

E. coli is een bacterie die zich voornamelijk in uitwerpselen bevindt. Ze kan in het slechtste geval ontstekingen van de botten, blaas en het buikvlies veroorzaken. Het norovirus is minder schadelijk en zal je waarschijnlijk enkel een buikgriepje geven.

Hoe de epidemie juist ontstond, is nog onduidelijk. Volgens de eerste testen zou het water in het natuurgebied met de ziekmakers besmet zijn. Toch houdt men ook rekening met andere factoren zoals eventuele andere geïnfecteerde zones op het domein of lichamelijke overdraging van de ziektes.

Flessenwater en extra filters

Op Facebook getuigt slachtoffer Emily Oney alvast over haar onaangename ervaring. Een dag na hun avontuurlijke tour voelden zij en haar familie zich plots erg ziek . “Op zondagochtend moesten we overgeven en voelden we ons erg ziek. We konden niet indenken waarom. Na het verder onderzocht te hebben, vond ik een review (van het death ride-parcours) waaruit bleek dat we niet de enige zieke familie waren.”

Nick Thompson van CLIMB Works zit erg verveeld met de zaak. “We passen elke aanbeveling van het ministerie van volksgezondheid toe. We bieden enkel flessenwater aan en hebben extra filters op onze waterleidingen geplaatst. We leven ontzettend mee met iedereen die ziek geworden is en vragen hen contact met ons op te nemen. Zo kunnen we het probleem samen oplossen."

Ook Gail Harmon van het ministerie van volksgezondheid van Tennessee bevestigt dat bijna 2.900 bezoekers op het virus getest werden. Minstens 550 van hen testten positief.