50 chiroleden besmet met tropische bacterie na kamp

sam

02 augustus 2019

19u56 0

50 chiroleden uit Lovendegem zijn allemaal ziek geworden na een kamp in de Ardennen. Vier moesten zelfs even in het ziekenhuis blijven met koorts. Ze bleken besmet met de erg besmettelijke tropische shigellabacterie, die waarschijnlijk van vakantie werd meegebracht door één van de kinderen. De in totaal 150 leden van Chiro Luvand verbleven vlak bij Libramont.