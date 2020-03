5 dingen die iedereen moet weten over het coronavirus Joeri Vlemings

03 maart 2020

12u43 16 Medisch Loopt je viervoeter thuis ook gevaar? Helpen ze nu of niet, die mondmaskers? Hoe ziek kan je worden? Hoe uit een besmetting met het Covid-19-virus zich? En hoe geraak je er ook weer vanaf? Een overzicht van nuttige informatie over enkele eenvoudige maar veelgestelde vragen.

Mondmaskers

Je zag ze al snel in het straatbeeld van de Chinese uitbraakstad Wuhan verschijnen, en daarna zowat overal waar het virus opdook: mondmaskertjes. Recent ook onder meer op vluchten uit Italië, waar je meer passagiers mét mondbescherming dan zónder ziet. Maar hélpen ze wel? In het kort: niet echt. Vaak zitten ze te los om het virus, dat via de lucht wordt verspreid, te kunnen tegenhouden. Bovendien zouden ze geregeld moeten worden vervangen, omdat ze je doen zweten. Verder zijn je ogen sowieso niet beschermd door een mondmasker.

Je kan beter gewoon bij het niezen je mond en neus afschermen met de binnenkant van je elleboog of met een papieren zakdoekje, dat je vervolgens meteen in een afsluitbare vuilnisbak werpt. Was daarna grondig je handen met zeep - eender welke - en herhaal dat meermaals. Hou minstens één meter afstand van personen die aan het hoesten of niezen slaan.

Fake news: look eten, je mond spoelen, zoutoplossingen door je neus jagen, sesamolie onder je neus aanbrengen, dat is allemaal nutteloos.

(Huis)dieren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er geen bewijs dat je hond of je kat kan besmet raken met het Covid-19-virus. Dat neemt niet weg dat het nuttig is om meermaals je handen te wassen met zeep als je je huisdier hebt aangeraakt. Je geliefde viervoeter kan ook andere ziekteverwekkers en bacteriën dragen, zoals E.colli en salmonella, die wél overdraagbaar zijn van dier op mens.

Covid-19 is waarschijnlijk ontstaan op een beestenmarkt in Wuhan, met een dier als bron van de verspreiding. Mogelijk nestelde het nieuwe coronavirus zich al in andere dieren vóór het ook op de mens oversprong. Maar dat betekent nog niet dat dieren in het algemeen het virus kunnen verspreiden.

Dodelijk

Op dit moment wordt het aantal besmettingen wereldwijd geschat op 91.347 gevallen. 3.120 patiënten zijn overleden. De mortaliteit ligt ergens rond de drie procent, lichtjes hoger dan de jaarlijkse seizoensgriep. Bij 80-plussers ligt het sterftecijfer het hoogst. Zij zijn de meest kwetsbare groep. Over het algemeen geldt: hoe jonger de patiënt, hoe milder de symptomen. Meer dan de helft van de besmette personen is inmiddels overigens al genezen verklaard. Kinderen en vrouwen lijken minder vatbaar voor het virus.

Vaccin

Covid-19 is een virus en daar zijn geen geneesmiddelen voor. Een virus zoals HIV wordt behandeld met virusremmers of antivirale middelen. Specifiek voor het nieuwe coronavirus bestaat zo’n medicatie vandaag niet.

Aan een vaccin wordt wel degelijk van in het begin naarstig gewerkt. Grote farmaspelers zetten er ook spoed achter, maar het ontwikkelen van zo’n vaccin moet verscheidene fases doorlopen en dat neemt al gauw anderhalf jaar in beslag. Het is niet ondenkbaar dat het vaccin pas op de markt zal komen op een moment dat het Covid-19-virus al (enige tijd) over de piek heen is.

Het goede nieuws: veruit de meeste besmette mensen zieken het virus gewoon zelf uit, vaak zelfs met nauwelijks of geen symptomen. Voor oudere patiënten ligt het risico op ernstige verschijnselen helaas veel hoger en kan de ziekte zelfs dodelijk zijn. Ook andere mensen met gezondheidsproblemen, zoals astma, hart- en vaatziektes, kanker, longziektes en diabetes, zijn veel kwetsbaarder dan gezonde patiënten.

Symptomen

Wie het coronavirus heeft opgelopen, voelt zich in bepaalde gevallen enkel wat verkouden en is nauwelijks ziek. Anderen vertonen dezelfde symptomen als bij het griepvirus, in meer of mindere mate: misselijkheid, keel-, hoofd- en spierpijn, hoesten, niezen, koorts. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden, vooral dan bij de meest kwetsbare patiënten. “In 80 procent van de gevallen blijft het beperkt tot maximaal een snotneus”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Uit een Chinese studie blijkt dat kinderen onder negen jaar wel het virus kunnen krijgen, maar er niet ziek van worden.”

