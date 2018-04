40 procent van reizende gezinnen met kinderen vaccineert zich niet Freya De Coster

19 april 2018

15u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Medisch Vier op de tien Belgen laat zich niet vaccineren voor ze op exotische reis vertrekken. Dat blijkt uit een rondvraag bij 753 reizende Belgen. Het grote merendeel is vaak gewoonweg niet op de hoogte dat ze zich moeten beschermen. Een kleine 15 procent van hen vindt een spuitje niet nodig, of heeft schrik voor de bijwerkingen.

Vooral backpackers lijken de waarde van vaccinaties te kennen. 51 procent van jongeren onder de 25 jaar is voldoende voorbereid. 65 plussers gaan dan weer het minst naar de dokter voor een spuitje, namelijk 24,5 procent. Opmerkelijk genoeg zijn ook families niet happig op vaccinaties. Amper 38,5 procent van reizende gezinnen laat zich vaccineren.

“De meeste ouders gaan ervan uit dat kinderen voldoende gevaccineerd worden op school of bij de huisarts. Maar daar zitten de spuitjes tegen tropische ziektes uiteraard niet bij”, zegt huisarts en consulent reisgeneeskunde Kristina Van De Winkel. Een even grote groep vakantiegangers die vrienden of familie gaan bezoeken beschermen zich niet voldoende.

“Omdat veel onder hen in het bezochte land geboren zijn, geloven ze dat zijzelf geen risico lopen, niet waar natuurlijk. En al te vaak vertrekken zij last-minute, zodat voor een bezoek aan de dokter vaak geen tijd meer is.”