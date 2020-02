4-jarig jongetje sterft aan de griep, nadat anti-vaxxers moeder overtuigen geen medicijnen te geven YV

07 februari 2020

17u37

Bron: Colorado Times Recorder 6 Medisch In Colorado, de Verenigde Staten is een 4-jaar oud jongetje woensdag gestorven aan de griep. De moeder vroeg op Facebook aan een groep anti-vaxxers, mensen die tegen vaccinaties zijn, wat ze moest doen. Zij zeiden dat ze de medicatie die de dokter voorschreef niet moest geven.

Vlierbessen, borstmelk, vitamine D en C, zink, fruit en groenten zouden het kind moeten genezen, aldus de leden van de Facebook groep “Stop Mandatory Vaccination”, of vertaald “Stop Verplichte Medicatie”. Wat ze vooral niet moest doen, was de medicatie geven die de dokter haar zoontje voorschreef. De moeder volgde het advies op. Het kind werd zo ziek dat hij naar het ziekenhuis moest gebracht worden, waar hij later stierf aan de ziekte.

De berichten van de moeder zijn ondertussen verwijderd, maar de groep met 178.000 leden is nog altijd actief.