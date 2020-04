4,3 procent van de Belgen midden april immuun voor Covid-19 HAA

25 april 2020

09u19

Bron: Belga, Sciensano 8 Medisch Midden april had 4,3 procent van de bevolking in België antistoffen tegen het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Wie antistoffen heeft opgebouwd, is waarschijnlijk immuun voor het virus.

Sciensano krijgt iedere twee weken zo’n 3.000 bloedstalen toegestuurd van het Rode Kruis Vlaanderen en le Service du sang voor Wallonië en Brussel. In Vlaanderen werden bloedstalen verzameld op 30 maart en op 14 april, en in Wallonië en Brussel tussen 14 en 16 april. De bloedstalen zijn representatief voor de actieve Belgische bevolking. Er werden ondertussen 1.327 stalen getest, meldt Sciensano in een persbericht.

Groepsimmuniteit

Uit de resultaten blijkt dat op 14 april 4,3 procent van de populatie in België antistoffen tegen het coronavirus had. Voor Vlaanderen gaat het om een verdubbeling van de immuniteit in 2 weken tijd: van 2,1 procent in stalen van 30 maart naar 4,1 procent in stalen van 14 april.



Het onderzoek toont aan dat groepsimmuniteit tegen het coronavirus zich “langzaam maar zeker” opbouwt, maar voorlopig wel laag blijft. Om van groepsimmuniteit te kunnen spreken, moet minstens de helft van de bevolking antilichamen hebben.

Sciensano merkt op dat het percentage van de bevolking dat intussen antistoffen heeft opgebouwd, waarschijnlijk hoger ligt, omdat enkel bloedstalen zijn getest van mensen die de voorbije weken geen symptomen hebben gehad.

Doordat antilichamen pas twee weken na infectie goed meetbaar zijn in het bloed, weerspiegelen de resultaten de infecties die twee weken voor de bloedafname hebben plaatsgevonden. De bloedstalen van 14 april geven dus infecties weer tot een tiental dagen na de start van de maatregelen.

De resultaten kunnen een beter beeld geven over hoeveel Belgen vermoedelijk Covid-19 hebben gehad en mogelijk immuun zijn Isabelle Desombere van Sciensano

Bloeddonoren

“Met deze studie willen we achterhalen hoe groot het deel is van de gezonde bevolking dat besmet is geweest met het coronavirus”, zegt doctor Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano. “De resultaten kunnen, in combinatie met andere epidemiologische gegevens die momenteel geregistreerd worden door Sciensano, een beter beeld geven over hoeveel Belgen vermoedelijk Covid-19 hebben gehad en mogelijk immuun zijn.”

Het onderzoek gebeurt op basis van bloedstalen van donoren verzameld door het Rode Kruis-Vlaanderen en le Service du Sang. Bloeddonoren zijn een ideale testpopulatie die representatief is voor de algemene bevolking, klinkt het bij het Rode Kruis.

