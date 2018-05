20.000 kankerpatiënten per jaar krijgen voortaan DNA-analyse terugbetaald IB

28 mei 2018

04u45

Bron: Belga 5 Medisch Uitpluizen hoe de tumor van één bepaalde patiënt precies in elkaar zit: voor de nieuwe techniek die dat mogelijk maakt, trekt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) de komende drie jaar jaarlijks vier miljoen euro uit.

Met dat ­bedrag worden vanaf dit najaar telkens 20.000 tests terug­ betaald. De patiënt zelf betaalt nog maximaal 8 euro. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Next Generation Sequencing

'Next Generation Sequencing' heet de techniek om afwijkingen op te sporen in het DNA. In één keer worden miljoenen genetische codes gelezen, waardoor dokters te weten ­komen hoe een tumor in ­elkaar zit. Niet elke darm-, long- of borstkanker is immers dezelfde.

Fouten in cel-DNA

Kanker ontstaat door fouten in het DNA van cellen, die daardoor woekeren. Maar welke fouten, dat ­verschilt van ­patiënt tot ­patiënt. "Pas als we die ­informatie hebben, kunnen we de beste behandeling ­kiezen", zeggen oncologen. Chemo kan ­bijvoorbeeld nutteloos zijn, of net heel zinvol. "Dit ­bespaart patiënten onnodige behandelingen en vergroot hun overlevingskans."

"Door deze techniek nu op grote schaal en op een georganiseerde manier te gebruiken, zetten we een belangrijke stap vooruit in de kankerzorg", zegt De Block.

Anoniem

Door de hoge complexiteit en kostprijs wordt de NGS-technologie voorlopig vooral gebruikt in hooggespecialiseerde centra voor klinische proeven met nieuwe behandelingen. Maar omdat de techniek beetje bij beetje betaalbaar wordt, kan hij op bredere schaal worden ingezet, legt de minister uit. Via het pilootproject wil ze die ruime toepassing stimuleren en de NGS-technologie een structurele plaats geven in de kankerdiagnostiek.

De NGS-testresultaten worden anoniem bijgehouden in een aparte databank. Die informatie kan bijvoorbeeld helpen inschatten hoe vaak bepaalde DNA-afwijkingen voorkomen en welke behandeling effectief werkt voor de patiënt.