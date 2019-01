2 Amerikaanse farmareuzen smelten samen tot één van ‘s werelds grootste farmabedrijven AW

03 januari 2019

14u44

Bron: Belga 0 Medisch Het Amerikaanse farmabedrijf Bristol-Myers Squibb geeft 74 miljard dollar uit voor de overname van het Amerikaanse biofarmabedrijf Celgene. Door de overname ontstaat één van 's werelds grootste farmabedrijven.

Het gecombineerde bedrijf wordt een toonaangevende producent van behandelingen van onder meer kanker, ontstekingen en auto-immuunaandoeningen. Het nieuwe bedrijf zal negen producten in portefeuille hebben die meer dan een miljard dollar per jaar verkopen. Met de overname krijgt Bristol-Myers Squibb onder meer het blockbuster kankermedicijn Revlimid in handen.



Inclusief schulden, zo berekende het financiële persbureau Bloomberg, gaat het om een recorddeal van 88 miljard dollar.