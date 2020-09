15% van de Belgen heeft last van migraine: hoe herken je de aandoening en kan je ze voorkomen?

Medisch

Een drukkende pijn aan één kant van het hoofd, al dan niet in combinatie met misselijkheid en braken... Neen, aangenaam is migraine niet. Te meer omdat zes op de tien patiënten geen idee hebben wat zo'n aanval kan uitlokken. Ook voor de wetenschap blijft het een raadsel waarom de ene persoon wel ten prooi valt aan migraine en de andere niet. Neuroloog Jan Versijpt naar aanleiding van de achtste Week van de migraine meer uitleg over de ziekte en het dure medicijn dat mogelijk soelaas kan bieden.