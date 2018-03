13 procent van niet-druggebruikers heeft sporen van drugs op lichaam Jolien Meremans

24 maart 2018

13u12

Bron: RT 2 Medisch Nieuw onderzoek toont aan dat 13 procent van alle niet-druggebruikers toch sporen van drugs op het lichaam heeft. De test duidt op het overmatig gebruik van verboden medicijnen. Vooral de ongecontroleerde circulatie van geld brengt een grote verspreiding van de illegale stoffen met zich mee.

Meer dan 10 procent van de mensen die geen drugs gebruikt, draagt sporen van het goedje op hun vingers. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de universiteit van Surrey (Verenigd Koninkrijk). De verbazingwekkende cijfers waarschuwen voor het overmatig gebruik van onder andere cocaïne en heroïne.

Vingertoppen

Wetenschappers van de Universiteit van Surrey in het VK verzamelden monsters van 50 mensen die beweerden geen drugs te gebruiken en van 15 cocaïne- of heroïnegebruikers. Sporen van cocaïne werden aangetroffen op ongeveer 13 procent van de vingertoppen van degenen die zeiden dat ze nooit eerder drugs gebruikt hadden.

"We waren behoorlijk verrast. We hadden niet verwacht dat de medicijnen sporen op vingerafdrukken van niet-gebruikers zouden achterlaten", vertelde hoofdauteur Melanie Bailey, een docent in de forensische analyse, aan The Guardian.

Het team baseerde hun test op het feit dat de huid van druggebruikers de medicijnen na gebruik uitscheidt. De beste resultaten werden behaald wanneer deelnemers hun handen wasten. Na het wassen van de handen, identificeerde de test meer dan 85 procent van de cocaïnegebruikers en 100 procent van de heroïnegebruikers.

Geldcirculatie

De test is zeer efficiënt omdat steeds meer niet-gebruikers positief testen op druggebruik. In maart 2015 moest een buschauffeur in Bristol een aanzienlijke boete betalen nadat sporen van cocaïne op zijn lichaam werden aangetroffen. Achteraf bleken de sporen afkomstig te zijn van het geld dat hij van zijn passagiers had ontvangen.

Volgens verschillende studies bevat meer dan 80 procent sporen van drugs.