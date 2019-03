1 op de 20 vrouwen heeft gen dat werking contraceptie saboteert LB

13 maart 2019

Vrouwen die de pil nemen en toch zwanger raken, hoeven niet per se nalatigheid worden aangewreven. Uit een nieuwe studie blijkt immers dat 1 op de 20 vrouwen drager is van een gen dat de werking van hormonale contraceptie dwarsboomt.

Voor het eerst hebben vorsers van de universiteit van Colorado aangetoond dat een genetische eigenschap het risico op het falen van geboortebeperking kan verhogen. Daarmee wankelt het vooroordeel van gezondheidswerkers, die maar al te gauw oordelen dat vrouwen die hormonale contraceptie nemen en toch zwanger raken de contraceptie niet correct hebben gebruikt.

“Als een vrouw zegt dat ze zwanger raakte terwijl ze de pil nam, veronderstellen we altijd dat het haar fout is”, stelt Dr. Aaron Lazorwitz, auteur van de studie die verscheen in het vakblad Obstretics and Gynaecology. “Onze studie toont dat we moeten luisteren naar de patiënt en nagaan of er iets in haar genen is dat de zwangerschap kan verklaren.”

Gegeven dat miljoenen vrouwen een of andere vorm van hormonale contraceptie gebruiken en dat één op de twintig dit kenmerk kan hebben, kan een klein risico een grote impact hebben. Toch hoeft deze bevinding vrouwen niet te weerhouden hormonale contraceptiva te gebruiken, zo oordelen onafhankelijke onderzoekers. Zo zou slechts 1 op de 1.000 vrouwen met een progestageen-implantaat zwanger raken tijdens de drie jaar dat zo'n implantaat meegaat.