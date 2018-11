1 energiedrankje vernauwt slagaders en aders op slechts 90 minuten tijd AW

24 november 2018

17u27

Bron: VT 0 Medisch De eindejaarperiode is op komst, alsook examens en een loodzware blok die geldt voor vele studenten. Een periode die vaak synoniem staat voor korte nachten en veel te dikke cursussen. En om zich er een weg doorheen te banen, grijpen slaperige studenten wel eens naar energiedrankjes. Maar die blijken volgens een nieuwe studie nog slechter voor de gezondheid dan werd gedacht.

Zulke energiedrankjes van bekende (en minder bekende) merken waaronder Red Bull bevatten veel calorieën en suikers waardoor je heel even een oppeppend effect ervaart. Ook de cafeïne in het drankje draagt daartoe bij. Maar op langere termijn zal het eerder negatieve effecten hebben. De cafeïne en suiker werken maar even en je wordt er na een tijdje immuun voor. Intussen consumeer je wel vele suikers die je allicht niet verbruikt.



Daarnaast drogen de drankjes je lichaam uit, en vertragen ze de vochtopname in de darm waardoor het spijsverteringsstelsel in de war wordt gestuurd. Bovendien blijkt uit huidig onderzoek dat één blikje de bloedvaten op slechts negentig minuten tijd verkleint. Dat verhindert de bloedtoevoer naar vitale organen waaronder het hart. Het spreekt voor zich dat dat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden.

Vernauwing van bloedvaten

De studie ging aan de slag met 44 gezonde studenten. Dat betekent dat ze niet rookten en nog geen gezondheidsproblemen hadden. De onderzoekers testten het bloed voordat de studenten van het energiedrankje dronken en nogmaals negentig minuten erna. Uit een vergelijkingstest bleek dat de interne diameter van de bloedvaten nog maar de helft zo groot was als eerst. Dat betekent dat zowel de slagaders als de aders en haarvaatjes vernauwden na het consumeren van zo'n drankje.

Schadelijke mix aan ingrediënten

Het team onderzoekers vermoedt dat het vernauwen van de bloedvaten veroorzaakt wordt door de slechte ingrediëntenmix van de energiedrankjes: cafeïne, suiker, taurine en andere kruiden. Talrijke studies toonden immers al aan dat een te hoge bloedsuikerspiegel tot zo’n vernauwing leidt. Maar het plotse effect van slechts één energiedrankje is wel erg zorgwekkend.

“Naarmate de drankjes populairder worden, is het belangrijk om de effecten beter te bestuderen”, aldus dokter John Higgins, professor geneeskunde aan de McGovern School in Amerika. “Enkel zo kunnen we bepalen wat een veilig consumptiepatroon is.”