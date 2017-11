“Zie je die bank? 8 jaar geleden zat ik erop en wilde ik me van een brug gooien. Vandaag heb ik er een foto van mijn zoon bij genomen” Koen Van De Sype

20u48

Bron: Twitter, The Independent 0 Twitter Medisch Een jonge vader heeft op Twitter een erg persoonlijke herinnering gedeeld en daarmee iedereen die met depressie worstelt op een prachtige manier een hart onder de riem gestoken. En de respons was zo mogelijk nóg mooier.

“Zie je die bank? 8 jaar geleden zat ik erop en wilde ik me van een brug gooien. Vandaag heb ik er een foto van mijn zoon bij genomen. Morgen kan hetzelfde zijn. Maar het kan ook beter zijn. Het kan zelfs onvoorstelbaar mooi zijn. Hou vol. Er komt altijd liefde aan. #depressie”, schreef de Britse Craig Stone.

Frieten

Hij was eerst niet eens van plan om het berichtje te posten. “Ik wilde de bank zelfs gewoon voorbij wandelen en negeren. Het is een truc van je brein om niets te zeggen. Depressie werkt het best in stilte. En ik ben even vatbaar voor dat trucje als alle anderen. Maar mijn vrouw Carolyn besloot om frieten te kopen net aan het kraam tegenover de bank. En toen we in de rij stonden, begon onze zoon Obie er rond te rennen. Ik denk dat ik gewoon iets wilde delen om uit te drukken hoe geweldig het is om vader te zijn. En tegelijk dat liefde en tijd alles overwinnen. En dat doen ze echt.” (lees hieronder verder)

Twitter

De tweet maakte heel wat los, want in twee weken tijd werd hij al bijna 25.000 keer geliket en 8.000 keer gedeeld. Honderden mensen vertelden ook over hun eigen ervaringen. “De respons was overweldigend”, vertelt Stone. “Het was een waterval van menselijkheid. Mensen met een depressie kwamen zo in contact met anderen die hetzelfde meemaakten. Ze praatten en dat helpt. Praten is het belangrijkste. Als depressie de kogel is die mensen door hun hoofd schieten, dan is zwijgen het geweer.” (lees hieronder verder)

See that bench. 8yrs ago I sat on it thinking about throwing myself off Blackfriars Bridge. Today, I took this pic of my son. Tomorrow might be the same. But it might also be brighter. It might even bring unimaginable brilliance. Hang in there. Love is always coming. #depression pic.twitter.com/91mYk9hvEo Craig Stone(@ craigstone_) link

“De truc van depressie is dat het je elke dag wat meer omlaag trekt, terwijl het je opdraagt om aan iedereen te zeggen dat het geweldig gaat. Tot je op een punt komt dat je niet meer terug aan de oppervlakte kan komen zonder een beetje hulp. De enige manier dat je uit de put kan geraken is door te vertellen dat je gevallen bent. En dan naar de helpende hand te zoeken. Dus, praat met iemand. Familie, vrienden, iemand aan de bushalte desnoods. En als het moeilijk is: probeer je probleem niet op één dag op te lossen. Het enige wat je jezelf vandaag moet gunnen, is morgen.”

Dakloos

Stone kwam eind vorig jaar al een keer in het nieuws met een persoonlijk verhaal dat hij online postte. Daarin beschreef hij hoe hij ooit dakloos werd en in een park leefde. Dat was ook het moment dat hij zijn eerste boek schreef: ‘The Squirrel Who Dreamt of Madness’, over je weg in het leven verliezen en hem terugvinden. En dat was tevens het moment dat hij zijn vrouw ontmoette.

Heb je behoefte om met iemand te praten? Dan kan je altijd terecht bij Tele-Onthaal. Bel gratis 106 of surf naar www.tele-onthaal.be