“Ze is nog maar een schaduw van zichzelf”: moeder kan door zeldzame afwijking eigen organen horen werken KVDS

15 januari 2019

17u33

Een Brits gezin heeft een geldinzamelingsactie op poten gezet in de hoop moeder Pam Roberts (49) te verlossen van een zeldzame aandoening. Die maakt dat de vrouw haar eigen organen kan horen werken en op geen enkele manier kan ontsnappen aan dat "oorverdovende geluid".

Superior semicircular canal dehiscence (SSCD) heet de ziekte en er bestaat zelfs geen officiële Nederlandse naam voor. Ze wordt veroorzaakt door een opening in het bot dat het bovenste halfcirkelvormig kanaal van het evenwichtsorgaan bedekt. Patiënten hebben vaak last van evenwichtsstoornissen en kunnen horen wat er zich allemaal in hun lichaam afspeelt.

Oogbollen

Dat is precies waar de moeder uit Maidstone – ten zuidoosten van Londen – mee om moet. “Ze hoort de hele tijd haar hart slaan, het werken van haar maag en darmen, het bewegen van haar oogbollen, haar voetstappen, haar eigen stem die weergalmt in haar hoofd en haar ademhaling”, vertelt haar partner Martyn Smith (41), met wie ze twee kinderen heeft: Bethany (6) en Bobbie (2). “Ze voelt zich ook duizelig, alsof de hele wereld draait.”





De vrouw kreeg de diagnose in 2015, zoals de meeste patiënten toen ze in de veertig was. Ze moest de aandoening verdragen terwijl ze zwanger was van haar jongste dochter en ook nu haar kinderen opgroeien. En dat is niet eenvoudig. “De meisjes spelen veel en dan wordt er wel eens geroepen – dat doen kinderen nu eenmaal – maar dat is erg pijnlijk voor me”, vertelt ze in de Britse media. “Bethany begrijpt het intussen en zegt soms aan andere kinderen dat ze niet mogen gillen, omdat haar mama dat niet leuk vindt. Ik vind het tegelijk wel erg dat ze zich zo moeten inhouden voor me.” (lees hieronder verder)

De aandoening heeft Pam helemaal veranderd. “Ze is nog maar een schaduw van zichzelf”, vertelt haar partner online. “Ze is een kluizenaar geworden en verbergt zich in huis. Een sociaal leven is niet meer mogelijk, want ze kan het niet aan om te praten. Haar stem weerklinkt als een kapotte kazoo in haar hoofd en het lawaai is zo luid, dat het fysiek pijn doet. Het maakt ons gezin kapot. Er zijn nog dagen dat ik een glimp zie van de vrouw op wie ik verliefd werd, maar ze zijn zeldzaam.”

Vorig jaar onderging de moeder een operatie die de symptomen moest opheffen, maar volgens het koppel maakte dat alles alleen maar erger. Haar leven kreeg ze er niet door terug. Integendeel.

Expert

En dat is waarom het gezin het nu over een andere boeg wil gooien. Het koppel heeft een online geldinzamelingsactie opgezet, zodat Pam naar de Verenigde Staten kan voor tests bij een expert in de ziekte en eventueel een hersenoperatie. Ze willen daarvoor iets meer dan 6.000 euro bijeenkrijgen.

“Help ons om Pam terug te krijgen, de vrolijke, lieve vrouw die ze was voor deze vreselijke aandoening haar leven overnam en haar helemaal kapotmaakte”, klinkt het. “Het breekt mijn hart elke dag om haar zo te zien lijden. Onze kinderen willen hun moeder terug, gezond en gelukkig.”