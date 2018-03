“Zakje chips opendoen kan mijn dood betekenen”: hoofd Nadine (38) staat na ongeval met paard niet meer vast op haar lichaam KVDS

26 maart 2018

12u04

Bron: The Mirror, BBC, YouCaring 8 Medisch “Ik leef de hele tijd in angst. De kleinste schok kan me fataal zijn. Alleen maar naar links of naar rechts kijken kan me al in het ziekenhuis doen belanden.” Dat zegt de Britse Nadine Turnbull (38). De vrouw lijdt aan het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS), een zeldzame erfelijke aandoening die ervoor zorgt dat haar bindweefsel extreem rekbaar is. Sinds een ongeval met een paard staat haar hoofd niet meer volledig vast op haar nek. En dat maakt haar leven tot een hel.

“Een verkeersdrempel of een put in de weg kan me verlammen of maken dat ik dagenlang pijnstillers moet nemen”, vertelt ze. “Als mijn kussen in bed een beetje te hoog is, kan dat mijn hoofd en mijn nek verschuiven waardoor ik sterf. Zelfs een zakje chips opendoen, kan mijn dood betekenen.”

Kapster

De problemen van de kapster uit Milton Keynes begonnen in maart 2006, toen ze een ongeval had tijdens het paardrijden. Ze kreeg er zware neurologische problemen door, die alleen maar erger werden met de tijd. Omdat ze maar geen afdoende diagnose kreeg van de dokters in Engeland, ging ze zelf op zoek naar wat er mis kon zijn op het internet. Ze kwam uit bij het syndroom van Ehlers-Danlos (EDS), een aandoening die het bindweefsel aantast dat botten, ligamenten, organen en huid van het lichaam samenhoudt. In januari vloog ze naar de Verenigde Staten met haar partner Jamie Peters om daar een topneuroloog te bezoeken. Die bevestigde haar vermoeden.

Meer nog, door het ongeval leed ze ook aan craniocervicale instabiliteit (CCI). Dat betekent dat haar schedel niet meer volledig vastzit aan haar ruggenwervel, waardoor ze risico loopt op schade aan haar ruggenmerg en ‘interne onthoofding’. Elke beweging kan fataal zijn. “Door naar links of naar rechts te kijken kan de bloedtoevoer naar mijn hersenen al afgesloten worden”, vertelt ze in een interview met de Britse openbare omroep BBC. “Dat kan leiden tot een aanval die me voor dagen in het ziekenhuis doet belanden.”

Haar toestand blijft slechter worden. “Soms wordt ze gillend wakker of raakt ze de hele tijd het bewustzijn kwijt door de pijn”, zegt haar partner Jamie. “Haar gezicht en haar tong zijn soms gevoelloos. Ze neemt een hele cocktail aan medicijnen om haar op de been te houden: tien verschillende pillen moeten haar evenwicht verbeteren, aanvallen voorkomen, haar hartslag controleren en de constante pijn verzachten.”

Operatie

De man heeft nu een geldinzameling op poten gezet voor een operatie in de VS die mogelijk haar leven kan redden. Hij wil daarvoor 126.000 euro inzamelen. “Zonder de ingreep zal de toestand van Nadine alsmaar erger worden, tot ze sterft”, zegt hij op een speciale crowdfundingpagina. “Het is niet te zeggen hoe snel dat zal gaan, maar de jongste zes maanden ging ze gestaag achteruit. Hoe langer ze zonder behandeling blijft, hoe meer schade er wordt aangericht aan haar hersenstam.”

Die laatste wordt samengedrukt door het gewicht van haar hoofd. En dat is een groot probleem aangezien de hersenstam de belangrijkste verbinding is tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Hij reguleert vitale functies als ademen, slikken, bloeddruk en hartslag.

Slaagkans

“De ingreep heeft een slaagkans van 95 procent”, aldus Peters. “Het breekt mijn hart om het levendige karakter van iemand die zo sterk is steeds meer te zien vervagen. En haar dromen te zien verdwijnen. Nadine is iemand die erg trots is en hard werkt, ze zou nooit zelf om hulp vragen. Maar in dit geval kunnen we het niet alleen.”