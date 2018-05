"Wij zijn na acht sessies niet genezen. Dan pas begint het échte werk": open brief hekelt beslissing minister De Block FT

26 mei 2018

13u18

Minister Maggie De Block (Open Vld) liet vorige week weten vier tot acht sessies terug te betalen aan patiënten die op doktersvoorschrift langsgaan bij de psycholoog. "Veel te weinig", klinkt het bij enkelen van hen die met een open brief aandacht vragen voor het probleem. "Psychologische hulp is geen luxe, het is een noodzaak."

Hieronder leest u de integrale brief, binnengestuurd op onze redactie door Clara Poelman.

Geachte mevrouw De Block,

Beste Maggie,

Sinds november 2017 ben ik opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, met onder andere een depressie en angststoornis. Ik werd eerder opgenomen in een PAAZ-afdeling van een algemeen ziekenhuis met de verwachting er na vijf dagen buiten te zijn. Ik bleek echter langdurige intensieve hulp nodig te hebben. Met mijn problemen zal ik wellicht heel mijn leven in zekere mate psychologische begeleiding nodig hebben. Dat is geen keuze, maar een medische noodzaak. Ik ben geen uitzondering. Van de patiënten hier zullen de meesten na opname ambulant nog jaren tot levenslang therapie nodig hebben.

Vorig jaar haalde u de kranten met het bericht dat u psychologische hulp wil laten terugbetalen. Wij wachtten geduldig op het krantenbericht dat zou aankondigen dat deze maatregel er eindelijk door zou komen. Dat bericht kwam er vorige week. Vier maal 11 euro. Dat is wat er uit de bus gekomen is. We lezen dat op doktersvoorschrift, voor patiënten die lijden onder depressie, angststoornissen, alcoholverslaving, trauma of het verlies van een kind, vier tot acht sessies bij de psycholoog slechts 11 euro zullen kosten. Vier tot acht sessies. Dat is ongeveer de tijd die nodig is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met een psycholoog die ons langdurig moet begeleiden. Want na acht sessies zijn wij niet genezen of geholpen. Dan begint het echte werk pas.

Om een idee te geven van de kostprijs van één sessie van een uur bij een erkend psycholoog: wie geluk heeft betaalt 35 euro, anderen betalen 65 euro. Als we ervan uitgaan dat mensen met een depressie, angststoornis of trauma twee tot vier maal per maand bij de psycholoog gaan, komt dit op 70 tot 260 euro per maand, of 840 tot 3120 euro per jaar. Een flinke hap uit de loonfiche dus. Veel mensen moeten zich beredderen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering of zelfs een leefloon van ongeveer 900 euro per maand. Dan maakt zo'n bedrag een groot verschil uit.

Wij hebben echter geen keuze: we zullen betalen of ten onder gaan aan een ziekte waarvoor wij niet hebben gekozen. We zullen dokken of onszelf verliezen in een kwetsbaarheid die meestal aangeboren is of veroorzaakt door ernstige trauma's.

Mevrouw De Block, psychologische hulp is geen luxe. Het is een noodzaak. Eén waar in een samenleving die zich solidair noemt niet op bespaard dient te worden!

Met beleefde groeten,

Jamie C. Poelman, M. Decaluwé, B. de Revière, Caroline Haerens, Kelly Vandersypen, Guy Abeloos, Hilde De Temmerman, Ria, Mariska De Bundel, Jessica Velghe, Li Van Keymeulen, H. Bulckaert, Tara Vanhonacker, Nathalie Cools, Karel Vande Maelen, Hilde L., Katrien Seghers, Peter Schelstraete, F. D., L.M.K.R. en Johan R.