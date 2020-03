“Voor elk bekend coronageval zijn er vijf tot tien niet-gedetecteerde besmette mensen die anderen aansteken” Joeri Vlemings

17 maart 2020

16u16

Bron: Mercury News, New York Times 124 Medisch Het is al vaker gezegd dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen lang niet het aantal werkelijke infecties met het Covid-19-virus weergeeft. Een nieuwe studie berekende dat voor elk bekend geval er vijf tot tien andere onopgemerkt blijven. Het zijn vooral die verdoken gevallen die weer anderen besmetten. “We moeten mensen uit elkaar houden”, klinkt het.

De besmettingen die niet aan de oppervlakte komen, zijn meestal minder zware gevallen, met amper of geen symptomen. Ze zijn ook minder besmettelijk, maar toch verantwoordelijk voor 80 procent van de bevestigde gevallen. Dat blijkt uit de studie die gebaseerd is op gegevens uit China en die maandag gepubliceerd is in het vakblad Science.

Miljoen besmettingen

Met collega’s uit Londen, Peking en Hongkong probeerde epidemioloog Jeffrey Shaman van de Columbia University een antwoord te geven op twee van de meest prangende vragen: hoeveel mensen zijn er in realiteit besmet en hoe besmettelijk zijn die? Een van de redenen waarom er veel minder besmettingen dan het ware aantal opgespoord worden, was een gebrek aan testmateriaal. Om een wetenschappelijke inschatting te kunnen maken van het aantal niet-gekende gevallen en hun besmettingsgraad baseerden de onderzoekers zich op gedocumenteerde besmettingen in China, op mobiliteitsdata en op een model van sociale interactie onder de bevolking. Zo stelden ze een mathematisch model dat de verspreiding van het virus simuleerde voor 375 Chinese steden.

Wetenschappers onderzochten de periode van december, toen het nieuwe coronavirus in het Chinese Wuhan uitbrak, tot eind januari. Zes op de zeven besmettingen (86%) ontsnapten toen aan detectie. Dat is, naar alle waarschijnlijkheid, ook het geval bij ons, in andere Europese landen en in de VS, als er geen drastische maatregelen worden genomen. “Als we in de VS 3.500 bevestigde gevallen hebben, zijn dat er in werkelijkheid eerder 35.000", aldus Shaman. Wereldwijd zijn er volgens de onderzoekers al bijna een miljoen mensen besmet met Covid-19.

Intensieve zorgen

Nadat Wuhan op 23 januari in quarantaine was geplaatst en er op grote schaal werd getest, veranderde de situatie in China drastisch. Wel 60 procent van de besmettingen werd toen naar boven gehaald, een gevoelige stijging ten opzichte van de 14 procent daarvoor.

De niet-gedetecteerde gevallen in China van vóór de lockdown van Wuhan waren over het algemeen veel milder en minder besmettelijk. Maar dat betekent niet dat ze, na het aansteken van nieuwe slachtoffers, ook bij die patiënten minder hard toesloegen, en vandaag nog altijd toeslaan. “Je kan zo nog altijd op de dienst intensieve zorgen belanden”, waarschuwt Shaman. En zeker voor ouderen en medisch kwetsbaren kan het virus dan dodelijk zijn.

Die onopgemerkte infecties kunnen ook de snelle geografische verspreiding van Covid-19 verklaren, omdat zieken zich nietsvermoedend onder de mensen begeven en ze besmetten. “Dit is anders dan wat we normaal zien in westerse democratische samenlevingen”, aldus Shaman. “Dit virus gedijt op mensen die zich vermengen en elkaar ontmoeten. We moeten mensen dan ook uit elkaar houden.”

