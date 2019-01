“Uitbreiding vaccinatie tegen HPV-virus naar jongens bevordert gendergelijkheid en is kosteneffectief”

Bron: Belga 0 Medisch Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert vandaag een positieve studie naar de kostenefficiëntie van de uitbreiding van de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat onder meer baarmoederhalskanker en een aantal keelkankers veroorzaakt, tot jongens.

Het rapport bevat geen echte beleidsaanbevelingen, maar geeft een overzicht van de kostenefficiëntie van de uitbreiding van de huidige vaccinatie.

Sinds 2010 worden in Vlaanderen vaccinatieprogramma’s voor meisjes van 12 tot 14 jaar georganiseerd, en sinds 2011 in Brussel en Wallonië. Met een vaccinatiedekking van 91 procent in 2016 is de vaccinatie zeer succesvol in Vlaanderen. Ze is het echter minder in Brussel en Wallonië, want daar is slechts 36 tot 50 procent van de meisjes gevaccineerd (2017).

Drie vaccins veilig en effectief

De studie toont aan dat de drie vaccins die op de markt zijn (Cervarix, Gardasil en Gardasil 9) de meeste prekanker letsels die door HPV worden veroorzaakt, voorkomen. Betrouwbare cijfers over de mate waarin het vaccin tegen de kanker zelf beschermt, zijn nog niet beschikbaar, omdat er minstens 20 jaar ligt tussen de infectie met het virus en de manifestatie van de kanker. Anderzijds lijkt het bewezen dat de vaccins veilig zijn.

“Uit de medisch-economische literatuur blijkt dat om alle hogervermelde kankers te voorkomen, de uitbreiding van de vaccinatie van enkel meisjes naar ook jongens kosteneffectief zou zijn, ongeacht het vaccin dat wordt gebruikt. Bij een lage vaccinatiegraad van de meisjes (zoals het geval is in Brussel en Wallonië) zou deze uitbreiding de kosteneffectiviteit zelfs nog meer verhogen”, stelt het KCE.

Anti-vaccinlobby's

Het kenniscentrum wijst ook naar het punt van de gelijkheid tussen jongens en meisjes: het vaccin enkel aanbieden aan meisjes, is nadelig voor de jongens, want ook bij mannen neemt kanker door HPV toe. “De vaccinatie van alle jongens zou er dus ook voor zorgen dat bepaald seksueel gedrag niet wordt gestigmatiseerd, omdat alle toekomstige MSM (mannen die seks hebben met mannen) zouden gevaccineerd worden voordat ze seksueel actief worden.”

Bij de uitbreiding van een vaccinatie moet ook rekening gehouden worden met een aantal mogelijke organisatorische problemen in scholen en gezondheidsdiensten. “Daarnaast is ook de terughoudendheid tegenover vaccinatie verontrustend”, stipt het KCE aan. “Vandaag al wordt de vaccinatie van meisjes soms moeilijk aanvaard, vooral in Wallonië, waar de dekking laag is en de anti-vaccinlobby’s actiever zijn.”

Gendergelijkheid

Uit het literatuuroverzicht van het KCE blijkt ook dat, in regio’s waar de vaccinatiegraad van meisjes laag is, zoals in Brussel en Wallonië, het vanuit strikt economisch oogpunt nog interessanter zou zijn om de vaccinatie van de meisjes te verhogen in plaats van ze uit te breiden naar de jongens, maar dit zou dan indruisen tegen het principe van de gendergelijkheid.

Beide gemeenschappen hebben inmiddels beslist om vanaf september 2019 de HPV-vaccinatie uit te breiden naar jongens.

