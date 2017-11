"Toenemend conservatisme in wereld zorgt voor meer aids" volgens Aidsfonds LVA

06u30

Bron: ANP 0 Thinkstock red aids ribbon in hand. soft focus on ribbon Medisch Voor het eerst in dertig jaar is aidsbestrijding flinke stappen achteruitgegaan. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse organisatie Aidsfonds heeft dit te maken met "toenemend conservatisme" in de wereld, dat zorgt voor uitsluiting van mensen die leven met hiv of daar kwetsbaar voor zijn, zoals homoseksuele mannen en sekswerkers.

Vooral in Oost-Europa is het conservatieve beleid een probleem; daar is het aantal nieuwe hiv-infecties sinds 2010 met 60 procent gestegen. Rusland en Oekraïne zijn volgens het Aidsfonds "echte brandhaarden". Onder de Russische president Poetin is bijvoorbeeld in 2013 een wet aangenomen die 'het verspreiden van homoseksuele propaganda' verbiedt.

Wereldwijd zijn bijna 37 miljoen mensen besmet met hiv, maar slechts 20 miljoen mensen hebben toegang tot medicijnen. Om de andere 17 miljoen te behandelen en de komende jaren het VN-doel 'aids de wereld uit in 2030' te halen, is nu 7 miljard dollar nodig.

Overheden met andere prioriteiten

Het baart het Aidsfonds zorgen dat er de laatste twee jaar fors minder geld gaat naar aidsbestrijding. "Overheden hebben nu andere prioriteiten."

De Verenigde Staten waren tot nu toe de grootste donor, maar als het aan president Donald Trump ligt wordt dat fors minder, vreest een woordvoerster van het Aidsfonds.