“Te steriele omgeving tijdens kinderjaren kan leukemie triggeren” ES

22 augustus 2019

15u29

Bron: CNN, Stichting tegen Kanker, kanker.be 0 Medisch Een te steriele omgeving tijdens de kinderjaren, gevolgd door infecties op latere leeftijd, kan kinderleukemie triggeren. Dat meldt een , stelt de studie. Een te steriele omgeving tijdens de kinderjaren, gevolgd door infecties op latere leeftijd, kan kinderleukemie triggeren. Dat meldt een studie van het tijdschrift Nature Reviews Cancer. Acute lymfatische leukemie (ALL), het meest voorkomende type van kinderkanker, wordt door twee factoren veroorzaakt

In eerste instantie heeft het kind een bepaalde genetische afwijking waardoor het meer aanleg heeft om acute lymfatische leukemie (ALL) te ontwikkelen. Daarnaast kunnen infecties, die het kind oploopt op latere leeftijd, de ziekte triggeren.

Zwak immuunsysteem

Wanneer een kind in het eerste levensjaar opgroeit in een erg steriele omgeving en minder in contact komt met andere kinderen, bestaat er geen gevaar voor infecties. Maar het kind, van wie het immuunsysteem dan niet sterk genoeg is, zal op latere leeftijd wel aan bepaalde infecties, zoals het griepvirus, blootgesteld worden. Om die infecties uit te schakelen reageert het immuunsysteem hevig door meer witte bloedcellen aan te maken dan nodig en wordt de kans groter dat het kind ALL ontwikkelt.

Uiteindelijk zou slechts 1 procent van de kinderen, die met een genetische mutatie geboren zijn, ook daadwerkelijk de ziekte ontwikkelen, verklaart de studie. De cijfers zijn daarnaast hoger in meer ontwikkelde en rijke samenlevingen, waar elementen van het moderne leven, zoals een te steriele omgeving, de ziekte lijken te triggeren.

Kinderleukemie vermijden?

Mel Greaves, de man achter het onderzoek, zegt met zijn onderzoek sommige gevallen van ALL bij kinderen vermeden kunnen worden als het immuunsysteem tijdens de eerste kinderjaren op een goede manier ‘uitgedaagd’ wordt.

Dat kan bijvoorbeeld door kinderen naar een opvang te laten gaan zodat ze in contact komen met andere kinderen en met hun natuurlijke microben. “Maar ook borstvoeding, buiten spelen en niet overdrijven met het gebruik van ontsmettingsmiddelen bij het schoonmaken zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de immuniteit”, verklaart Greaves.

Wel wil de onderzoeker onderstrepen dat dit niet lijkt te gelden voor andere vormen van leukemie en leukemie bij volwassenen.

Acute lymfatische leukemie (ALL)

Acute lymfatische leukemie, ook bekend als ALL, is een type bloedkanker dat het vaakst vastgesteld wordt bij kinderen tot vier jaar. De ziekte kan ook bij oudere kinderen en volwassen vastgesteld worden, maar dat gebeurt in mindere mate, meldt CNN.

De ziekte ontwikkelt zich snel, op enkele dagen of weken, waarbij het zich in het bloed nestelt en zich verder verspreidt naar andere delen van het lichaam, zoals de lever en het zenuwstelsel. De voornaamste behandeling die artsen inzetten is chemotherapie.

“Jaarlijks ongeveer 1.600 nieuwe leukemiepatiënten in België”

In België is leukemie de negende meest voorkomende kankersoort. Jaarlijks zouden er meer dan 1.600 nieuwe gevallen van leukemie bijkomen, stelt Stichting tegen Kanker. Bij acute lymfatische leukemie zijn dat 70 nieuwe gevallen per jaar.

Wel is er sprake van een spectaculaire vooruitgang. “Terwijl in de jaren ’60 die ziekte altijd fataal was, bedraagt de globale overlevingskans vandaag 90%”, zegt kanker.be.