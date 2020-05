“Superverspreider-evenementen” mogelijk verantwoordelijk voor 80 procent van coronabesmettingen kv

21 mei 2020

03u14

Bron: The Telegraph, Wellcome Open Research 2 Medisch Veel infectieziekten verspreiden zich volgens de “20/80"-regel, waarbij de meerderheid van de gevallen veroorzaakt wordt door een beperkt aantal besmette individuen. Dat is onder meer zo bij hiv, de mazelen en ebola, maar ook de coronavirussen MERS en SARS. Wetenschappers vermoeden dat dit nu ook het geval is met Covid-19, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Onderzoek van de London School of Hygiene and Tropical Medicine en het Alan Turing Institute toont aan dat de besmettelijkheid op individueel niveau erg varieert. Aan de hand van een wiskundige analyse van Covid-19-haarden buiten China, schatten de onderzoekers dat 80 procent van alle secundaire besmettingen veroorzaakt werden door slechts tien procent van het totale aantal besmette individuen.

Evenementen in plaats van individuen

De meeste experts zijn het erover eens dat het echter geen zin heeft om op zoek te gaan naar individuen. “Superverspreider-evenementen” zijn immers een complexe combinatie van gedrags- en omgevingsfactoren. Zo gebeurt de superverspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals hiv vaak via het delen van drugsnaalden en prostitutie. Begrafenissen bleken dan weer een belangrijke factor in de ebola-epidemie in 2014-2016 in West-Afrika.



Met Sars-Cov-2, zoals het nieuwe coronavirus officieel heet, is het echter mogelijk dat elk besmet individu een superverspreider kan worden. Wie we zijn, is minder belangrijk dan waar we naartoe gaan en wat we doen wanneer we er zijn.

Superverspreider-locaties

Momenteel zijn er al veel superverspreider-locaties gekend. Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, grote slaapzalen, voedingsmarkten en vleesverwerkingsbedrijven zijn allemaal in verband gebracht met grote Covid-19-uitbraken.

Ook fitnessstudio’s zijn ideale locaties voor superverspreiding. Uit een studie in Zuid-Korea bleek dat 112 mensen over een periode van 24 dagen besmet raakten nadat ze bepaalde “latino danslessen” hadden bijgewoond in twaalf sportcentra. Meer dan de helft van de patiënten kreeg het virus van de instructeur. Mogelijke eigenschappen die hebben bijgedragen tot de uitbraak zijn “grote groepen, kleine ruimtes en de intensiteit van de workouts”, aldus de studie. “De vochtige, warme atmosfeer in een sportcentrum, in combinatie met de turbulente airflow die wordt gegenereerd door intense fysieke inspanningen kan een grotere overdracht van geïsoleerde druppels veroorzaken”, klonk het verder.

De auteurs raden dan ook aan om intensief sporten in afgesloten, drukke ruimtes tijdens uitbraken te minimaliseren. De onderzoekers vonden geen besmettingen wanneer de lessen beperkt werden tot maximaal vijf personen. Bovendien bleek het risico bij Pilates en yoga kleiner dan bij dans.

Daarnaast bleek het virus zich ook snel te verspreiden onder leden van zangkoren. Tijdens een concert begin maart raakten 102 van de 130 leden van een Amsterdams koor besmet. Eén van hen stierf, alsook drie van hun partners. Onder andere in Berlijn, Engeland en de Amerikaanse staat Washington werd een hoge verspreidingsgraad vastgesteld onder de koorleden.

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen zingen de verspreiding van het virus in de hand werkt, maar ook het contact dat ermee gepaard gaat. “De koorleden begroetten elkaar vermoedelijk met een knuffel, deelden een drankje tijdens de pauze en voerden praatjes terwijl ze dicht bij elkaar stonden. Dat sociale gedrag was vermoedelijk de echte oorzaak van deze uitbraken", vertelde professor Christian Kähler van het Militaire Ziekenhuis in München aan The Guardian.

Een van de grootste superverspreider-evenementen in Europa vond dit jaar plaats tijdens de krokusvakantie, toen duizenden mensen bijeenkwamen in de skigebieden. Honderden besmettingen in Duitsland, IJsland, Noorwegen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, konden herleid worden tot skioord Ischgl in Tirol. Velen onder hen hadden Kitzloch bezocht, een bar die bekend staat om haar après-skifeestjes.

Focus op superverspreiders

De auteurs van de Britse studie wijzen erop dat het voordelig zou kunnen zijn om de interventie-inspanningen vooral toe te spitsen op superverspreiders. “Aangezien de meeste besmette individuen niet bijdragen tot de uitbreiding van een epidemie, kan de effectieve reproductiegraad drastisch teruggedrongen worden door relatief zeldzame superverspreider-evenementen te voorkomen”, stellen ze.

Nu is het zaak om dergelijke “superverspreider-evenementen” te identificeren. Als we weten waar het probleem zich precies bevindt, kan het gericht aangepakt worden, terwijl de economie geleidelijk weer heropgestart wordt en het openbare leven wordt hervat.