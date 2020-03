“Stel nu alle grote events uit, of we zitten straks met complete lockdown” Creativiteit eventorganisatoren doet epidemiologen steigeren Ingrid De Vos

11 maart 2020

17u25 0 Medisch Epidemiologen reageren fors tegen de creativiteit waarmee organisatoren omspringen met de grens van maximum 1.000 aanwezigen op een indoorevenement. “Wie wil ontsnappen aan de restricties door slechts 930, 950 of 999 aanwezigen toe te laten, heeft de boodschap niet begrepen. Stel nu àlle grote evenementen uit. Zo niet zitten we straks ook met een lockdown”, zegt professor Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen.

“België koos ervoor de grens van 1.000 personen te hanteren, zoals men ook in Duitsland deed. Er zijn ook landen die strengere normen hanteren. Oostenrijk verbiedt openluchtbijeenkomsten van meer dan 500 personen en indoorevents met meer dan 100 personen”, aldus Van Damme. “We moeten de regels van ‘social distancing’ naleven omdat het nieuwe COVID-19 virus wordt overgedragen via zwevende druppeltjes die zich verspreiden als een besmet persoon hoest of niest. Evenementen waar men niet kan garanderen dat mensen op 1,5 meter afstand blijven van elkaar zijn niet verantwoord, als daar bovendien verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar komen wordt het virus bovendien verspreid naar zeer kwetsbare groepen.”

“Het is bemoedigend om zien dat de bewustwording groeit bij organisatoren als Studio 100, het Antwerps Sportpaleis en Bozar. Ook andere eventorganisatoren en sportbonden, zeker de voetbalbond, zouden zich beter beraden over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In open lucht supporteren kan geen kwaad, maar tijdens de rust duikt iedereen de kantine in. Daarom precies worden voetbalwedstrijden in Nederland, Spanje, Duitsland en Portugal nu achter gesloten deuren gespeeld.”

Oproep aan jonge ouders

Volgens Van Damme moeten ook ouders al anticiperen op de komende paasvakantie. “Klassiek worden de kinderen in de vakantie opgevangen door de grootouders. Vraag hun hulp dit jaar niet. Iedereen zou het zichzelf kwalijk nemen indien het virus zo naar de grootouders wordt overgedragen. Organiseer je desnoods met een aantal andere ouders, waarbij iedereen om beurten een dag vakantie neemt. Het nieuwe coronavirus is niet alleen veel besmettelijker dan de klassieke griep, de mortaliteit ligt ook tien keer hoger, of zo’n 8 procent bij 65-plussers met ziekte-symptomen.”