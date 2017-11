"Stel jonge kinderen niet te veel bloot aan blauw ledlicht" jv

Bron: belga 0 Thinkstock Medisch "Stel jonge kinderen niet te veel bloot aan het blauwe licht van leds wegens het risico op beschadiging van het netvlies", dat schrijft het gezondheidsmagazine Bodytalk in haar novembernummer. Led is de afkorting van light-emitting diode of lichtuitstralende diode.

Het is sinds de jaren '60 bekend dat het spectrum van blauw licht het netvlies kan beschadigen. Leds zijn de belangrijkste kunstmatige bron van blauw licht. Dat ziet er wit uit , omdat het blauwe licht dat leds uitstralen door een gele filter gaat.

Vooral kinderen en mensen die oogaandoeningen zoals macula-degeneratie of glaucoom (gehad) hebben, zijn gevoelig voor de kwalijke gevolgen van blauw licht. "Bij kinderen is de ooglens nog niet helemaal volgroeid en komt 80 procent van het blauwe licht op het netvlies terecht. Eenmaal 20 wordt nog maar 20 procent van dat licht doorgelaten. Het is dus belangrijk bij kinderen het gebruik van toestellen met led, oled of amuled te beperken. Kies zeker geen led voor het nachtlampje. Een gewone gloeilamp of halogeenlamp is een veel betere keuze", aldus professor Edouard Duchateau van het CHU in Luik.

Leds vind je in lampen, televisies, computerschermen, gsm-schermen, enzovoort. Ook volwassenen passen beter op. "Onderzoek bij ratten toonde onomkeerbare schade aan het netvlies aan als ze gedurende enkele dagen 12 uur per dag aan ledlicht blootgesteld werden in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met onze werkomstandigheden op kantoor. Het effect op de mens is nog niet bewezen, maar de twijfel is gezaaid", aldus Duchateau. Meer nog dan gsm's of ledtelevisies vormen computerschermen een probleem. Dat is vooral het geval voor die met een witte pagina want dan is de uitstraling van blauw licht het sterkst.

Bodytalk raadt aan de kleuren van het computerscherm te veranderen en te kiezen voor warme kleuren. Ook de helderheid van het gsm-scherm wordt best aangepast door de nightmodus in te schakelen of voor warme kleuren te kiezen. Houd voorts een flinke afstand tot het televisiescherm, want door de afstand is het blauwe licht minder geconcentreerd.

Tegen de zon dient men zich te beschermen met een zonnebril met aangepaste glazen en goede kwaliteit, want ook het zonlicht is in ruime mate blauw. Wie ledlampen aanschaft moet voor goede kwaliteit kiezen.