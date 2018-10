“Seks voelt alsof mijn binnenste met schuurpapier bewerkt wordt”: Victoria (26) getuigt over aandoening die haar al haar hele leven kwelt KVDS

Een Amerikaanse vrouw getuigt in een nieuw boek over een aandoening die haar al haar hele leven achtervolgt en het voor haar onmogelijk maakt om seks te hebben. Victoria Johnston (26) uit Indiana omschrijft haar vaginisme als een "brandende pijn" en een "schurend gevoel" als iemand haar probeert te penetreren. "Alsof iemand met schuurpapier mijn binnenste bewerkt".

Met haar boek wil de vrouw iedereen bewust maken van de aandoening, iets wat ze ook probeert met een blog. Bij vaginisme trekken de spieren van de vagina onvrijwillig samen, wat seks niet alleen onaangenaam maar soms ook onmogelijk maakt. “Vaginisme is extreem pijnlijk en soms laten mijn spieren het zelfs gewoon niet toe dat ik überhaupt gepenetreerd wordt. Ze zorgen er dan voor dat er niets naar binnen kan gaan”, getuigt Johnston.

Ze ontdekte dat ze de aandoening had toen ze haar eerste seksuele stapjes zette. “Seks deed altijd pijn”, vertelt ze. “Ik voerde na een tijdje ‘pijnlijke seks’ in op het internet en besefte dat ik alle symptomen had van vaginisme. Eerst ontkende ik dat er een probleem was en dacht ik dat ik gewoon een beetje moest oefenen. Ik kwam uiteindelijk bij een therapeut terecht en die zei me dat ik hulp moest zoeken toen ik haar over mijn ervaringen vertelde.”





Hoewel er fysieke problemen aan de basis kunnen liggen van de aandoening, is er ook vaak een onderliggend trauma. Victoria denkt dat in haar geval haar strikte katholieke opvoeding en de emotionele mishandeling van enkele ex-vriendjes de trigger waren. (lees hieronder verder)

De aandoening bleek ook psychische gevólgen te hebben. “Ik ben altijd zenuwachtig en ongelukkig”, zegt ze. “Dat maakt me erg emotioneel. Ik moest dan ook naar een psycholoog en die gaf me ook medicatie tegen mijn angst en depressieve gevoelens.”

Hij leerde haar ook om uit te kijken voor triggers. “Ik praat bijvoorbeeld nooit met vrienden over seks en kijk nooit naar films die over seks en romantiek gaan”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Het mag duidelijk zijn dat haar persoonlijke leven erg onder haar ziekte te lijden heeft. “Heel wat jongens maakten in het verleden dat ik me schuldig voelde over de hele situatie”, zegt ze. “Ze zeiden kwetsende dingen. Dat ik daar gewoon maar lag tijdens de seks, bijvoorbeeld. Ze konden de fysieke en de emotionele pijn niet zien in mijn ogen. Sommigen drongen zich zelfs aan me op en dachten alleen aan hun eigen plezier. Anderen zeiden dat ik niet hard genoeg probeerde. Ik ben gepest, beschuldigd en gekwetst door sommige van mijn ex-vriendjes.”

Tot ze Duncan Finlay (26) tegen het lijf liep. Met hem is ze intussen verloofd. En hij heeft er vrede mee dat seks geen grote rol in hun relatie kan spelen. “We hebben een serieuze relatie, maar een seksleven is er niet bij”, zegt ze nog. “Door vroeger emotioneel en fysiek misbruik word ik nog altijd nerveus van elke vorm van intimiteit. Ik voel me er niet op mijn gemak bij. Ook seks zonder penetratie, knuffelen en kussen is moeilijk. Maar Duncan heeft er alle begrip voor. Hij dwingt me nergens toe en laat me zelf het initiatief nemen. Dat heeft zelfs onze band versterkt.”