"Purdue Pharma bereid tot miljardenschikking in opiatencrisis"

27 augustus 2019

22u12

De Amerikaanse farmaceut Purdue Pharma en eigenaarsfamilie Sackler willen naar verluidt gaan schikken in ruim 2000 rechtszaken rond de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Daarbij zou de maker van pijnstiller OxyContin 10 miljard tot 12 miljard dollar willen betalen, meldt NBC News op basis van ingewijden.



Er zou deze week al een potentiële schikkingsdeal zijn bereikt op een vertrouwelijke bijeenkomst in Cleveland. Eerder dit jaar schikte Purdue Pharma ook al een zaak voor 270 miljoen dollar. Daarmee vaart de onderneming duidelijk een andere koers dan Johnson & Johnson (J&J) dat het maandag in een belangrijke rechtszaak in Oklahoma tot een vonnis liet komen.

De rechter bepaalde dat J&J een boete moet betalen van 572 miljoen dollar omdat het medisch concern de markt zou hebben overspoeld met krachtige pijnstillers en daarmee een grote rol speelde in de opiatenkwestie. Dat bedrag is overigens fors lager dan de eis van ruim 17 miljard dollar van de openbaar aanklager van Oklahoma. J&J gaat wel in beroep tegen de boete. In de VS spelen duizenden vergelijkbare rechtszaken tegen farmaceuten.