“Ontdek uw afkomst”: iedereen kan voor minder dan 100 euro DNA laten testen FT

11 september 2019

13u26

Bron: Eigen berichtgeving 20 Medisch Een West-Vlaming is via een commerciële DNA-databank te weten gekomen dat zijn vader na al die jaren toch niet zijn biologische vader blijkt én dat een arts het zaad van een donor bij zijn moeder heeft ingebracht in plaats van dat van haar echtgenoot. Iedereen die nieuwsgierig is naar zijn of haar afkomst, kan naar zo’n databank stappen. “Het kost amper tussen 50 en 100 euro.”

Er bestaan verschillende buitenlandse DNA-databanken, die soms zelfs acties doen zoals met Vaderdag. DNA testen kan meestal voor minder dan 100 euro, soms zelfs voor amper 50 euro. “Deze man stuurde een speekselstaal op via MyHeritage”, zegt Steph Raeymaekers van vzw Donorkinderen, zelf donorkind.

“Iedereen kan zich - net als hij - dus in een commerciële buitenlandse databank laten opnemen”, zegt ze. “Je maakt een profiel aan en krijgt een DNA-test thuis. Die buisjes stuur je dan weer terug. Meestal gaat een laboratorium in de Verenigde Staten met het materiaal aan de slag. Zij maken voor jou een elektronisch DNA-profiel aan."

De meesten maken van zo’n test gebruik om hun stamboom op punt te stellen of hun etniciteit te bepalen - uit nieuwsgierigheid dus. Donorkinderen zijn een minderheid. “Maar los van afstamming, zoekt de databank dus ook naar verwantschappen, ver of dicht”, aldus Raeymaekers nog. “Deze man stootte plots op iemand die 24% op hem lijkt: dat noemen wij een grote DNA-match. Je krijgt altijd een mailtje van de databank als er iemand gevonden wordt. Die matches worden overigens niet in twijfel getrokken: ze zijn heel accuraat.” Tussen het opsturen van een staaltje speeksel en de eerste resultaten zit amper drie à vier weken.

Uit de lucht gevallen

“Het is best wel spannend”, zegt Steph nog. “Iedereen die na je inschrijft, wordt ook automatisch met jou gelinkt. Zo kan het dus dat er jaren later plots nog een match uit de lucht komt vallen.” Steph wist pas twee jaar na háár DNA-test dat ze een halfbroer had.

“Wat me het meest verontrust in de zaak van dit donorkind is dat het dus best mogelijk is dat er nog ouders zijn die geïnsemineerd werden met het zaad van een donor en dus niet met het sperma van hun eigen partner. En dat hen dit nooit is meegedeeld, noch dat zij hiervoor de toestemming hadden gegeven. Concreet kregen ze een ander kind dan het kind waarvoor ze bij die arts aanklopte.” Raeymaekers roept ouders, maar ook volwassen kinderen, intussen op een DNA-test te doen.

Hoeveel Belgen momenteel in buitenlandse DNA-databanken zitten, weet ze niet. “Die banken zijn karig in het delen van specificaties per land. In de grootste DNA-bank zitten wel tien miljoen profielen.”